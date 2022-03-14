Трусова сделала символическое вбрасывание в матче «Рязань-ВДВ». Президент Федерации хоккея Рязанской области назвал ее русской ракетой

приняла участие в церемонии открытия хоккейного матча в Рязани.

13 марта состоялся матч серии плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) между командами «Рязань-ВДВ» и «Кристалл».

Почетным гостем игры стала Александра Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию.

Вместе с президентом Федерации хоккея Рязанской области Олегом Смирновым они приняли участие в торжественной церемонии открытия серии плей-офф. Трусова сделала символическое вбрасывание.

«Очень приятно, что девушка, которая вставала на коньки на этом самом льду, сегодня – является настоящей «русской ракетой», которая ставит невероятные рекорды и добивается огромных высот!

Мы очень рады, что Александра посетила матч!» – сказал Смирнов.

Фото: «Рязанский портал»