Защитник «Аризоны» Чикран получил травму в матче против «Бостона»

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Защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран получил травму в матче с «Бостоном».

«Койотис» уступили «Брюинс» на выезде со счетом 2:3. Чикран ушел со льда в первом периоде после столкновения с защитником «Бостона» Дереком Форбортом. 

Сообщается, что у него травма нижней части тела. Главный тренер «Аризоны» Андре Туриньи сказал, что игроку потребуется обследование, но не похоже, что он выбыл надолго. 

«Сейчас он в ударе. Нам тяжело играть без него, учитывая сколько минут Чик проводит на льду», – сказал Туриньи. 

В двух предыдущих матчах 23-летний канадец делал дубли. Всего у него 21 (7+14) очко в 47 играх сезона при полезности «минус 20» и среднем времени на льду 22:59. 

Перед дедлайном в НХЛ (21 марта) Чикран называется в числе главных кандидатов на обмен. 

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