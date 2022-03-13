Защитник «Аризоны» Чикран получил травму в матче против «Бостона»

Защитник «Аризоны» получил травму в матче с «Бостоном».

«Койотис» уступили «Брюинс» на выезде со счетом 2:3. Чикран ушел со льда в первом периоде после столкновения с защитником Дереком Форбортом.

Сообщается, что у него травма нижней части тела. Главный тренер «Аризоны» Андре Туриньи сказал, что игроку потребуется обследование, но не похоже, что он выбыл надолго.

«Сейчас он в ударе. Нам тяжело играть без него, учитывая сколько минут Чик проводит на льду», – сказал Туриньи.

В двух предыдущих матчах 23-летний канадец делал дубли. Всего у него 21 (7+14) очко в 47 играх сезона при полезности «минус 20» и среднем времени на льду 22:59.

Перед дедлайном в НХЛ (21 марта) Чикран называется в числе главных кандидатов на обмен.