Мирошниченко пообщался с Лемье по видеосвязи

пообщался с по видеосвязи.

Об этом сообщила журналистка Sport24 Дарья Тубольцева.

Ранее «Авангард» объявил, что 18-летний Мирошниченко проходит лечение в Германии. Сообщалось, что у него выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Напомним, в январе 1993 года у Лемье также была обнаружена лимфома Ходжкина. Он вернулся на лед спустя всего два месяца.

Как сообщила Тубольцева, организовать зум-конференцию помог ее муж, ассистент генменеджера «Авангарда» .

«Игорь позвонил одному человеку, который сразу пообещал связаться с «Питтсбургом».

В Омске было уже поздно, мы легли спать, а на утро пришло сообщение, что информация дошла до Марио, возможно устроить зум-конференцию для него и Вани.

Дальше уже Игорь связался с генменеджером , договорились о дате и времени.

И вот 8 марта они поговорили», – написала Тубольцева.

Фото: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой.

У Мирошниченко самая распространенная форма лимфомы Ходжкина. Она излечима

Еще один большой русский талант серьезно болен. У 18-летнего игрока «Авангарда», вероятно, лимфома Ходжкина