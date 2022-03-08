Вячеслав Фетисов: «Спорт – мост к взаимопониманию, сейчас этот принцип попирается. Тогда во время бoмбeжки Югocлaвии сaнкции должны были распространиться на всех»

указал на отсутствие политических аспектов в уставах спортивных федераций.

– Как эту ситуацию с санкциями можно объяснить? В спорт опять вмешалась политика?

– Страны сказали: «Всем уехать»! Государства призывают хоккеистов уехать.

Спорт без политики? Ни в хартии Международного олимпийского комитета, ни в уставах других федераций политических аспектов нет.

Тогда во время бомбежки Югославии санкции должны были распространиться на всех. Спорт является мостом к взаимопониманию даже в сложнейших мировых ситуациях, и сейчас этот принцип попирается.

– И что же дальше делать?

– Спорт в нормальном виде вернется рано или поздно. Если нет, надо будет эту лавочку закрывать. Я впервые такое говорю.

Но Паралимпиада была звонком. Безобразие, которое я не воспринимаю никаким образом. Было принято ужасное решение. Беспредельная история.

– А как тогда быть сборной России? У нас и так отняли чемпионат мира и молодежный чемпионат мира.

– Причем здесь сборная? Пострадали хоккеисты, люди. Надо развивать внутренний чемпионат. Нужно дать возможность мальчишкам играть.

Мы говорим про людей, которые мечтают, стараются стать лучшими, попасть на чемпионат мира. Такой возможности их пока лишили, – заявил двукратный олимпийский чемпион.