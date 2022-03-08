«Наш хоккей одно время развивался без иностранцев. И был непобедимым до интеграции». Фетисов об отъезде легионеров из КХЛ

Вячеслав Фетисов считает отъезд легионеров шансом для российского хоккея.
– КХЛ под западными санкциями. Почти все финны уехали. Что вообще происходит?
– Командные взаимодействия разрушились во время плей-офф, да. Но, наверное, это не самое главное.
В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться. Не секрет, что команды финансируются из бюджета государственных корпораций и частично из бюджета регионов. Так что сейчас придется делать корректировку финансовых возможностей.
Думаю, руководство КХЛ сегодня об этом задумывается. Теперь принцип равных возможностей даст шанс клубам определить лучших игроков и лучших тренеров не перепокупая их, а формируя команды. Нужно подтягивать на освободившиеся места молодых. Станет больше коллективного.
– Этот массовый отъезд иностранцев как-то повлияет на спортивную составляющую?
– Финны уехали, и они были лидерами во многих командах. Но наш хоккей одно время развивался без иностранцев. И как только появилась возможность выйти на международный уровень, мы выдали положительный результат.
Нашли свой хоккей, который был непобедимым до тех пор, пока не произошла интеграция, – сказал Фетисов.