«Наш хоккей одно время развивался без иностранцев. И был непобедимым до интеграции». Фетисов об отъезде легионеров из КХЛ

считает отъезд легионеров шансом для российского хоккея.

– под западными санкциями. Почти все финны уехали. Что вообще происходит?

– Командные взаимодействия разрушились во время плей-офф, да. Но, наверное, это не самое главное.

В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться. Не секрет, что команды финансируются из бюджета государственных корпораций и частично из бюджета регионов. Так что сейчас придется делать корректировку финансовых возможностей.

Думаю, руководство КХЛ сегодня об этом задумывается. Теперь принцип равных возможностей даст шанс клубам определить лучших игроков и лучших тренеров не перепокупая их, а формируя команды. Нужно подтягивать на освободившиеся места молодых. Станет больше коллективного.

– Этот массовый отъезд иностранцев как-то повлияет на спортивную составляющую?

– Финны уехали, и они были лидерами во многих командах. Но наш хоккей одно время развивался без иностранцев. И как только появилась возможность выйти на международный уровень, мы выдали положительный результат.

Нашли свой хоккей, который был непобедимым до тех пор, пока не произошла интеграция, – сказал Фетисов.