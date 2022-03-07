Андрей Юртаев: «Не думаю, что политическая ситуация влияет на Овечкина. Он играет результативно: забил и «Каролине», и «Сиэтлу»

высказался об игре на фоне текущей политической ситуации.

– Как вы считаете, сложившаяся политическая ситуация оказывает сильное влияние на игру Овечкина?

– Я не думаю, что политическая ситуация оказывает какое-либо влияние на Овечкина и других наших парней, выступающих в .

Просто потому, что Александр продолжает играть результативно: он забил и «Каролине», и «Сиэтлу».

В матче против «Харрикейнc» забросил четыре шайбы, и в трех из них поучаствовали наши хоккеисты – помимо Овечкина забили еще и Орлов с Кузнецовым.

Возможно, политическая ситуация влияет на парней за пределами площадки – наверняка у них что-то постоянно спрашивают, интересуются.

Да и в социальных сетях тоже не дают покоя. Все они профессионалы, и уже привыкли играть в хоккей при абсолютно разных обстоятельствах.

Думаю, что наши парни нормально справляются с возникшей ситуацией.

Каждый раз, когда ты выходишь на лед, то все эти проблемы забываются. Если это как-то и отражается, то только за пределами площадки, – заявил комментатор.