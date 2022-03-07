Ягр считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Он сделает это до завершения пятилетнего контракта, думаю»

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Яромир Ягр заявил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Сейчас в активе россиянина 764 шайбы. Рекорд канадца – 894 гола.

«Его не остановить, если только он сам этого не захочет. Я уже говорил об этом. Он подписал контракт на пять лет. Думаю, он сделает это до его окончания.

Пару лет он выглядел так, словно находится в не очень хорошей форме, но с тех пор он очень сильно восстановился.

Овечкин словно скорректировал свой стиль и снова набрал ход, чтобы забросить 50 шайб за сезон.

Единственное, что может остановить его – это травмы, но это должен быть какой-то несчастный случай или что-то в этом роде, потому что он в хорошей форме и не может получить травму от того, что кто-нибудь проведет на нем силовой прием.

Он радуется каждому забитому голу. Он рад, когда забивает любой его товарищ по команде. Александр просто счастлив играть в хоккей», – заявил чешский нападающий.

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