Плющев об Овечкине: «Не думаю, что рекорды его сильно заводят. Он командный игрок»

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Владимир Плющев считает, что Александр Овечкин думает не о рекордах, а о команде.

Российский форвард «Вашингтона» был признан первой звездой матча с «Сиэтлом» (5:2), в котором набрал 3 (1+2) очка.

«Овечкин же не сегодня родился и начал играть в хоккей. Он давно о себе заявляет, как игрок экстра-класса. Не думаю, что личные интересы его больше беспокоят, чем интересы команды, за которую он сейчас выступает.

Овечкин делает свою работу и делает ее хорошо! Не думаю, что рекорды его сильно заводят. Он командный игрок. Такой результативности остается позавидовать многим хоккеистам», – сказал Плющев. 

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