Плющев об Овечкине: «Не думаю, что рекорды его сильно заводят. Он командный игрок»

считает, что думает не о рекордах, а о команде.

Российский форвард был признан первой звездой матча с «Сиэтлом» (5:2), в котором набрал 3 (1+2) очка.

«Овечкин же не сегодня родился и начал играть в хоккей. Он давно о себе заявляет, как игрок экстра-класса. Не думаю, что личные интересы его больше беспокоят, чем интересы команды, за которую он сейчас выступает.

Овечкин делает свою работу и делает ее хорошо! Не думаю, что рекорды его сильно заводят. Он командный игрок. Такой результативности остается позавидовать многим хоккеистам», – сказал Плющев.

Овечкин остановил «Кракена»: выдал гениальный пас и забил в большинстве из офиса. До Ягра – 2 шайбы