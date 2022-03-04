Президент Киргизии наградил Тардифа орденом «Достук» за вклад в развитие хоккея в стране

Глава ИИХФ Люк Тардиф получил opден «Достук».

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с делегацией Международной федерации хоккея во главе с Тардифом 3 марта.

Жапаров отметил, что спорт является важным мостом дружбы, который объединяет народы и государства, а также укрепляет международную атмосферу взаимопонимания и доверия.

«Рад, что нам удалось сохранить интерес к хоккею, в этом есть и заслуга энтузиастов, которые не сложили руки и работали над популяризацией хоккея в стране и участия нашей сборной в международных турнирах», – сказал президент Киргизии.

Напомним, 3 марта в Бишкеке стартовал чемпионат мира в четвертом дивизионе.

Киргизия рассчитывает на то, что через 10-15 лет сборная страны будет играть в топ-дивизионе чемпионата мира по хоккею и в Олимпиаде.

Отмечается, что в этой связи Жапаров предложил поддержать вопрос открытия хоккейных школ и строительства новой арены мирового стандарта под эгидой ИИХФ.

В свою очередь Тардиф отметил, что спорт – это универсальный язык, который объединяет все народы, а в Киргизии есть все необходимые условия для развития зимних видов спорта, в частности хоккея.

В ходе встречи Жапаров наградил Тардифа орденом «Достук» за значительный вклад в развитие хоккея в Киргизии, а также в организацию чемпионата мира по хоккею в четвертом дивизионе.

Первому вице-президенту ИИХФ Петру Бржизе и вице-президенту организации Айвазу Оморканову вручили именные часы президента Киргизии.

Фото: сайт президента Киргизии

Третьяк и Тардиф посетят ЧМ в четвертом дивизионе в Бишкеке. Сборные Киргизии, Кувейта, Малайзии, Сингапура и Ирана сыграют на турнире