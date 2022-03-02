Григоренко об отстранении сборной от ЧМ-2022: «Решение зависит не от игроков – ничего не поделать»

Михаил Григоренко прокомментировал отстранение сборной России от участия на ЧМ-2022.
– Что вы думаете о том, что ИИХФ отменила участие сборной России в чемпионате мира? Вы бы туда точно попали…
– Конечно, на чемпионат мира все хотят поехать.
Такое событие… Этот турнир подводит итоги хоккейного сезона. И те счастливчики, которые попадают на чемпионат мира и представляют сборную России, всегда рвутся там играть.
Но вот так получилось, и это решение зависит не от игроков. Ничего тут не поделать.
Нам нужно сейчас фокусироваться на плей-офф Кубка Гагарина, – заявил нападающий ЦСКА.