Григоренко об отстранении сборной от ЧМ-2022: «Решение зависит не от игроков – ничего не поделать»

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Михаил Григоренко прокомментировал отстранение сборной России от участия на ЧМ-2022.

– Что вы думаете о том, что ИИХФ отменила участие сборной России в чемпионате мира? Вы бы туда точно попали…

– Конечно, на чемпионат мира все хотят поехать.

Такое событие… Этот турнир подводит итоги хоккейного сезона. И те счастливчики, которые попадают на чемпионат мира и представляют сборную России, всегда рвутся там играть.

Но вот так получилось, и это решение зависит не от игроков. Ничего тут не поделать.

Нам нужно сейчас фокусироваться на плей-офф Кубка Гагарина, – заявил нападающий ЦСКА.

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