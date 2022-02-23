«Кубок регулярного сезона никому не нужен. На регулярку никто не смотрит». Форвард СКА Цицюра о КХЛ

Форвард СКА Владислав Цицюра заявил, что Кубок Континента никому не нужен.

– Как отреагировала команда на решение лиги не продолжать регулярный чемпионат, вследствие чего вам приходится играть товарищеские матчи, хотя могли бы официальные?

– Да на самом деле спокойно отреагировали. Наше дело – выходить, тренироваться. Когда говорят – тогда играешь. Мы люди, выполняющие указания тех, кто отвечает за регламенты, за всю лигу. Мы хоккеисты, команда, которая действует по какому-то принципу, по указаниям, которые даются сверху.

Спокойно отнеслись, что-то наладили в паузе, которая была дана нам для тренировочного процесса. Поработали – может, это и в плюс. Сейчас идут товарищеские матчи, просто чтобы не терять игровые кондиции. Готовиться к плей-офф. Все в штатном режиме.

– Могли бы выиграть еще один кубок. Не обидно?

– Мы выиграли Sochi Winter Cup! Это что не кубок, что ли? На самом деле на регулярку никто не смотрит. Абсолютно не обидно. Самый главный кубок – все знают, какой. Кубок Гагарина – единственная наша цель, к которой мы идем сейчас и шли с самого начала сезона. Кубок регулярного сезона на самом деле никому не нужен, – сказал нападающий СКА.

КХЛ подтвердила пары 1-го раунда Кубка Гагарина. Обладатель Кубка Континента не определен