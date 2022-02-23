На «Дацюк-Арене» в честь 23 февраля сыграли правительство Свердловской области и хоккеисты Ночной лиги. Губернатор не играл, сославшись на травму ноги

Правительство Свердловской области и хоккеисты Ночной лиги сыграли в честь 23 февраля.

Товарищеский матч в честь Дня защитника Отечества прошел в Екатеринбурге на «Дацюк-арене».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев произвел символическое вбрасывание. Отмечается, что он отказался играть, сославшись на травму ноги.

«Сегодня члены правительства и полпред играют в хоккей. Я снова на трибуне – еще не восстановилась нога», – написал губернатор в инстаграме.

В качестве игроков со стороны правительства области выступили вице-губернатор Олег Чемезов, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, министр спорта Леонид Рапопорт, детский омбудсмен Игорь Мороков и ряд других спортсменов-любителей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На лед также вышел полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Напомним, строительство «Дацюк-Арены» было выполнено за счет бюджетных средств и президентского гранта, который был получен в результате победы команды «Неоплан» в 2014 году в турнире Ночной хоккейной лиги.