Xaбapовский гyбepнатор Дeгтяpeв: «В Pocсии все больше людей занимаются хоккеем. Как отметил пpeзидент Пyтин, это динамичный, зрелищный, красивый спорт»

Теги Владимир Путин любительский хоккей Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Михаил Дегтярев считает, что популярность хоккея растет с каждым годом.

20 февраля завершился турнир по хоккею «Щит и Меч» среди команд силовых ведомств Хабаровского края.

Символическое вбрасывание перед финальной игрой произвели Дегтярев и председатель Хабаровской краевой организации Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» генерал-лейтенант Дмитрий Цыганков.

В турнире приняли участие команды УФСБ, таможни, росгвардии, МЧС и сборная команда правительства Хабаровского края.

«В этом турнире приняли участие команды, для которых спорт является неотъемлемой частью жизни. Популярность этой игры растет с каждым годом. Как отметил президент России Владимир Путин: «Хоккей – это динамичный, зрелищный и просто красивый вид спорта. Он входит в число наиболее популярных, востребованных и любимых. У нас по праву гордятся славными традициями и достижениями национальной хоккейной школы, нашими выдающимися мастерами, активно и с глубоким пониманием следят за событиями мирового хоккея, с одинаковым энтузиазмом смотрят матчи хоккейных команд и сами играют в хоккей».

В России все больше людей занимаются хоккеем, выступают в командах разных дивизионов, демонстрируют высокие достижения. Это закономерный итог наших общих усилий по развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здоровья, активного образа жизни», – сказал губернатор Хабаровского края.

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