Xaбapовский гyбepнатор Дeгтяpeв: «В Pocсии все больше людей занимаются хоккеем. Как отметил пpeзидент Пyтин, это динамичный, зрелищный, красивый спорт»

Михаил Дегтярев считает, что популярность хоккея растет с каждым годом.

20 февраля завершился турнир по хоккею «Щит и Меч» среди команд силовых ведомств Хабаровского края.

Символическое вбрасывание перед финальной игрой произвели Дегтярев и председатель Хабаровской краевой организации Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» генерал-лейтенант Дмитрий Цыганков.

В турнире приняли участие команды УФСБ, таможни, росгвардии, МЧС и сборная команда правительства Хабаровского края.

«В этом турнире приняли участие команды, для которых спорт является неотъемлемой частью жизни. Популярность этой игры растет с каждым годом. Как отметил президент России Владимир Путин: «Хоккей – это динамичный, зрелищный и просто красивый вид спорта. Он входит в число наиболее популярных, востребованных и любимых. У нас по праву гордятся славными традициями и достижениями национальной хоккейной школы, нашими выдающимися мастерами, активно и с глубоким пониманием следят за событиями мирового хоккея, с одинаковым энтузиазмом смотрят матчи хоккейных команд и сами играют в хоккей».

В России все больше людей занимаются хоккеем, выступают в командах разных дивизионов, демонстрируют высокие достижения. Это закономерный итог наших общих усилий по развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здоровья, активного образа жизни», – сказал губернатор Хабаровского края.