Ротенберг об игре СКА: «Нет предела совершенству. Мы можем добавить в каждом компоненте, будем работать над деталями»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча с «Адмиралом» (8:0) на турнире Sochi Winter Cup.

– Хочу сказать спасибо болельщикам – была хорошая поддержка. Мы очень рады играть, спасибо и нашему сопернику. Матч был жестким, я благодарен всем ребятам за выполнение установки, работаем дальше.

– Все восемь шайб были заброшены в равных составах. Большинство – это условный резерв, в котором команда должна будет добавить?

– Мы можем добавить в каждом компоненте – нет предела совершенству, будем работать над деталями. Команда уже провела большую работу, игроки были под серьезными нагрузками, поэтому где-то не хватило собранности и концентрации, чтобы забить в большинстве. Мы поработаем над этим, но это не единственный резерв.

В Сочи у нас еще одна игра, следующий микроцикл будет уже в Санкт-Петербурге. Там проведем две игры с «Автомобилистом» и одну игру с «Торпедо».

– Вы сказали, что игра была жесткой, но счет говорит об обратном. В чем была жесткость ?

– Мы хорошо знаем их тренера , он всегда настраивает свою команду играть жестко. Когда мы не так давно играли во Владивостоке, там тоже была жесткая игра с обилием силовых приемов. Счет не отражает хода матча, сегодня тоже была борьба: и жесткий силовой на Ожиганове, и удар в голову.

Мы работаем над тем, чтобы держать высокие скорости, и сегодня сыграли в том темпе, который хотим видеть в будущем. Вместе с этим впереди еще много работы.

– СКА смотрелся свежее соперника, который провел второй матч за два дня. Сказался день отдыха, который у вас был?

– Конечно, восстановление важно. У нас тоже была игра с «Сочи», в которой мы по ходу матча проигрывали, приходилось вытаскивать все из себя, ребята потратили много сил и эмоций. Да, у нас было больше времени на восстановление, это дало определенное преимущество.

– Пришлось ли как-то дополнительно мотивировать команду при счете 6:0?

– Сейчас мы отрабатываем каждый компонент, поэтому попросили игроков серьезно подойти к третьему периоду, сыграть максимально собранно и сконцентрированно, чтобы отработать те детали, которые мы тренировали все три микроцикла, – сказал Ротенберг.