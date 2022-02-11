Маршанд может подать апелляцию на 6-матчевую дисквалификацию

Нападающий рассматривает возможность подачи апелляции на дисквалификацию, которую на него наложила , сообщает The Athletic.

10 февраля департамент безопасности игроков лиги отстранил форварда на 6 игр за «грубость и игру высоко поднятой клюшкой» против вратаря .

Кроме того, канадец был оштрафован на 448 тысяч долларов.

Напомним, в концовке матча Маршанд сбил с ног голкипера, а позже, когда его уже сдерживал лайнсмен, нанес Джерри удар клюшкой по маске.