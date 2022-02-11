Маршанд может подать апелляцию на 6-матчевую дисквалификацию

Теги дисквалификации Питтсбург Бостон НХЛ Брэд Маршанд Тристан Джерри Хоккей

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд рассматривает возможность подачи апелляции на дисквалификацию, которую на него наложила НХЛ, сообщает The Athletic.

10 февраля департамент безопасности игроков лиги отстранил форварда на 6 игр за «грубость и игру высоко поднятой клюшкой» против вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри.

Кроме того, канадец был оштрафован на 448 тысяч долларов.

Напомним, в концовке матча Маршанд сбил с ног голкипера, а позже, когда его уже сдерживал лайнсмен, нанес Джерри удар клюшкой по маске.

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