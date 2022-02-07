Крылов о Толчинском и шахматах: «Запрещаю только ходить конем на Е5»

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Преседатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов во время гала-матча омского клуба на Красной площади пошутил на тему кричалки Сергея Толчинского после победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина-2021.

– Хоккей, лед или гонки?

– Или шахматы? Я играю в шахматы еще.

– Говорят, что вы запрещаете Сергею Толчинскому играть в шахматы.

– Нет. Я только запрещаю ходить конем на Е5, а так может играть, – сказал Крылов.

После решающего матча форвард вместе с болельщиками проскандировал оскорбительную кричалку про московский клуб.

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