Крылов о Толчинском и шахматах: «Запрещаю только ходить конем на Е5»

Преседатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов во время гала-матча омского клуба на Красной площади пошутил на тему кричалки Сергея Толчинского после победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина-2021.
– Хоккей, лед или гонки?
– Или шахматы? Я играю в шахматы еще.
– Говорят, что вы запрещаете Сергею Толчинскому играть в шахматы.
– Нет. Я только запрещаю ходить конем на Е5, а так может играть, – сказал Крылов.
После решающего матча форвард вместе с болельщиками проскандировал оскорбительную кричалку про московский клуб.
«##### коней, #####». Мощное выступление MVP плей-офф и воспитанника ЦСКА
♟✅— ХК Авангард (@hcavangardomsk) February 7, 2022
Е5🚫 pic.twitter.com/fSB7rhpVIo