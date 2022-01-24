«Гусев – полотер, обыграть может, но скоростишка не очень, в борьбе почти всегда уступает. Шипачев сверкает только в «Динамо». Майоров об атаке России

Двукратный олимпийский чемпион оценил нападающих в составе сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

– Удивлен, что Кузьменко оказался только в запасе. А Бурдасов вообще на Олимпиаду не полетит. Все же оба – ведущие форварды СКА, которые хорошо там смотрятся, да и за сборную не раз уже выступали.

Наверняка по этим игрокам к тренерам тоже будут вопросы. Хотя еще пару лет назад специалисты отмечали серьезные недостатки в игре Бурдасова. Но за это время уровень в снизился, и его слабые стороны стали не так заметны.

– А какие конкретно претензии к Бурдасову?

– Антона всегда обвиняли в чрезмерном индивидуализме на льду, он с партнерами играет плохо. А так – мощный, бежит вперед, борется.

Еще у него результативность раньше слабая была. Вроде и моментов много создавал, а забивал мало. Но это он как раз в Питере исправил, в очков много набирает.

– Вы согласны с мнением, что центром ударного звена сборной должен стать Шипачев?

– Не знаю. Меня смущает, что Шипачев проявлял свои бомбардирские качества в сборной уже очень давно. А в последнее время он сверкает только в московском , в национальной же команде выглядит не так ярко. Там все же другой уровень.

– А что скажете про Гусева? Четыре года назад Никита был лидером нашей сборной.

– Когда Гусев поехал в НХЛ, я сразу сказал: он там играть не будет. Все-таки он – полотер. Вроде как раз и обыграть соперника может. Ну а что дальше? Скоростишка, честно говоря, не очень. Контактной борьбы Никита не боится, идет в борьбу, но почти всегда в ней уступает.

– Считаете, что ему напора не хватает?

– Нет, элементарных физических кондиций. Причем природных. Да, можно уступать физически или по массе тела, но компенсировать это быстротой. А про Гусева я не могу сказать, что он очень быстрый. Так что насчет ударного звена тренерам предстоит крепко подумать, – сказал Майоров.

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