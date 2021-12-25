Афиногенов о Макдэвиде: «Новое явление какое-то. Мэттьюс, Маккиннон тоже – другие скорости, техника. Интересно, что они кушают, может, кирпичи?»

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Бывший игрок сборной России Максим Афиногенов поделился мнением об игре нынешних молодых звезд НХЛ

– Как вам игра и такое явление, как Коннор Макдэвид? Нельзя же так быстро передвигаться по площадке!  

– Это какое-то новое явление. Мэттьюс, Маккиннон тоже – такие ребята начали появляться... Совершенно другие скорости, другая техника!

Даже интересно, что они кушают… Я не знаю, может, они кирпичи едят? Что они делали? Много тренировались, что конкретно делали… Они же не родились такими? – сказал Афиногенов. 

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