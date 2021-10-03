Ленер не сыграет на Олимпиаде-2022. Вратарь и его психиатр так решили

Вратарь не сыграет на Олимпиаде-2022 в Пекине.

30-летний хоккеист уведомил сборную Швеции, что по состоянию здоровья откажется от приглашения приехать на олимпийский турнир.

«Я бы хотел, чтобы вы услышали это от меня, а не от кого-то еще», – сказал швед.

Как уточнил журналист The Athletic Джесси Грэнджер, Ленер и его психиатр решили, что не в интересах голкипера участвовать в турнире.

Робин выиграл 10 из 19 матчей в этом сезоне, отражая 91% бросков. Его статистика – здесь.

Ленер заявил, что игрокам «Филадельфии» и других клубов НХЛ дают психоактивные снотворные