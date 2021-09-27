Песков о назначении Жамнова: «Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Владимир Путин Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Дмитрий Песков Хоккей

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о назначении Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею

«Катастрофа или не катастрофа, мы узнаем на чемпионате [Олимпиаде]. И, конечно, это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта, и он действительно любим главой государства.

Но давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», – сказал Песков. 

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