Кивлениекс выбежал из джакузи и ударился головой о бетон после неудачного запуска фейерверка

Появились подробности инцидента, который привел к гибели голкипера сборной Латвии и «Коламбуса» .

О произошедших событиях рассказал Джейсон Мейер, офицер полиции города Нови, штат Мичиган.

«Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейерверка, и, поскользнувшись, упал, и ударился головой о бетон», – сообщил Мейер.

Ранее в официальном заявлении рассказал, что вратарь погиб от падения и травмы головы.

Вратарь из Латвии, который трагически погиб в США: обыграл Канаду на ЧМ, попал в НХЛ без драфта, играл в маске с Джокером