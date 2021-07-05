Кивлениекс выбежал из джакузи и ударился головой о бетон после неудачного запуска фейерверка

Теги происшествия Коламбус НХЛ Сборная Латвии по хоккею Матисс Кивлениекс Хоккей

Появились подробности инцидента, который привел к гибели голкипера сборной Латвии и «Коламбуса» Матисса Кивлениекса.

О произошедших событиях рассказал Джейсон Мейер, офицер полиции города Нови, штат Мичиган. 

«Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейерверка, и, поскользнувшись, упал, и ударился головой о бетон», – сообщил Мейер.

Ранее «Коламбус» в официальном заявлении рассказал, что вратарь погиб от падения и травмы головы.

Вратарь из Латвии, который трагически погиб в США: обыграл Канаду на ЧМ, попал в НХЛ без драфта, играл в маске с Джокером

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