Владислав Третьяк: «Брагин должен продолжать работу. Мы же не можем менять тренеров как перчатки»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Валерий Брагин ЧМ по хоккею Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир ТАСС Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался касательно возможного увольнения Валерия Брагина с поста главного тренера сборной России после поражения от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021

«Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки.

Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждем, что тренер скажет», – сказал Третьяк.

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