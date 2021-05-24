Владислав Третьяк: «Брагин должен продолжать работу. Мы же не можем менять тренеров как перчатки»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался касательно возможного увольнения с поста главного тренера сборной России после поражения от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале ЧМ-2021

«Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки.

Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждем, что тренер скажет», – сказал Третьяк.

Матыцин о возможном увольнении штаба сборной: «Кадровая политика должна быть более стабильной»

Это позор – поражению от такой Канады не может быть оправдания. Мы как хоккейная нация на самом дне

Россия не побеждает Канаду в плей-офф с 2014 года! У нас уже 9 поражений подряд на разных турнирах