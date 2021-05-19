Кучеров набрал 4 очка с «Флоридой» и был признан 1-й звездой матча. У него 9 баллов в 4 играх плей-офф

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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал четыре очка в четвертом матче серии Кубка Стэнли против «Флориды» (6:2, 3-1).

Россиянин забил гол и сделал три результативные передачи. Кучеров был признан первой звездой матча.

Также он заработал показатель полезности «плюс 2» и нанес четыре броска по воротам за 14:31 (1:49 – в большинстве) игрового времени.

В третьем периоде форвард получил травму после удара в колено клюшкой от Энтони Дюклера.

В четырех матчах текущего плей-офф Кучеров записал на свой счет 9 (3+6) очков. Его статистику можно посмотреть здесь.

 

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