Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин принял участие в матче чемпионата против «Миннесоты» (4:0).

Это была его первая игра в НХЛ с 2019 года.

22-летний россиянин провел на льду 12 минут 44 секунды и отметился 6 силовыми приемами.

В этом сезоне Костин играл в КХЛ за «Авангард» на правах аренды. В регулярном чемпионате он набрал 18 (7+11) очков в 43 матчах при полезности «+6». В 24 играх победного розыгрыша Кубка Гагарина добавил еще 9 (5+4) баллов.

Костин стал 52-м российским игроком, вышедшим на лед в нынешнем сезоне НХЛ. Это новый рекорд в эпоху действия потолка зарплат – начиная с сезона-2005/06, в котором хотя бы 1 матч провели 49 россиян.

Больше всего российских хоккеистов сыграли в НХЛ в сезоне-2000/01 – 72 человека.