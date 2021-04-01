«Нью-Джерси» расторгнет контракт с Гусевым

Нападающий уходит из .

Клуб поместил россиянина на драфт отказов с целью расторжения контракта. После этого Гусев получит право подписать соглашение с любым клубом .

1 апреля «Дэвилс» выставили Гусева на драфт отказов, но хоккеист прошел эту процедуру и остался в команде.

28-летний форвард набрал 5 (2+3) очков при полезности «-11» в 20 матчах текущего чемпионата НХЛ. Последний матч за «Нью-Джерси» Гусев провел 20 марта.

Зарплата форварда по текущему договору составляет 4,5 миллиона долларов.