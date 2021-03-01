Хартли об игре против канадского тренера в плей-офф: «В мире много ненужного расизма, я на национальности не обращаю внимание»

Главный тренер «Авангарда» поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф против .

Клуб из Екатеринбурга играет под руководством главного тренера Билла Питерса.

«Сегодня у нас отлично прошел день, мы здорово потренировались. Вообще, мы весь год работали, чтобы прийти вот к этой стадии плей-офф.

16 команд будут бороться за одну цель, все будут показывать по максимуму свои возможности. При этом будет много переменных, которые будут влиять на исход матчей и серий. На что-то мы можем повлиять, что-то от нас не зависит.

Канадская дуэль тренеров – это интересно в первую очередь для зрителей и журналистов. Как и два года назад у меня в соперниках тренер Билл (в плей-офф-2019 играл против «Ак Барса» под руководством тренера Зинэтулы Билялетдинова – прим. Sports.ru), только на этот раз канадец.

Вообще, в нашем мире много ненужного расизма, поэтому я на национальности не обращаю внимание. Неважно, кто тренирует, главное – кто играет на льду, а «Автомобилист» очень сильный соперник.

Все хорошие и плохие моменты из регулярки сейчас не идут в зачет, на них никто не обращает внимание. Есть много примеров, когда спортсмены здорово показывали себя в гладком чемпионате, но в плей-офф не могли ничего сделать, и наоборот. Может случиться разное: сэйвы вратаря, травмы, удача», – сказал Хартли.