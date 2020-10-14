Дадонов – 2-й, а Ковальчук – 12-й в рейтинге свободных агентов от TSN, Перри и Хара – в топ-10

Инсайдер Фрэнк Серавалли и TSN подготовили рейтинг игроков, которые все еще находятся в статусе свободных агентов в .

1. Майк Хоффман (предыдущий клуб – , левый крайний, кэпхит в прошлом сезоне – 5,19 млн долларов);

2. Евгений Дадонов («Флорида», правый крайний, 4 млн);

3. Эрик Хаула («Флорида», центрфорвард, 2,75 млн);

4. Кори Перри ( , правый крайний, 3,1 млн);

5. Микаэль Гранлунд ( , левый крайний, 5,75 млн);

6. Энтони Дюклер («Оттава», левый крайний, 1,65 млн);

7. Сами Ватанен ( , защитник, 4,88 млн);

8. Здено Хара ( , защитник, 2 млн);

9. Андреас Атанасиу ( , правый крайний, 3 млн);

10. Карл Седерберг («Аризона», центрфорвард, 4,75 млн);

11. Трэвис Хэмоник ( , защитник, 3,86 млн);

12. ( , левый крайний, 700 тысяч);

…

38. Дмитрий Куликов («Виннипег», защитник, 4,33 млн).