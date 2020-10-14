Дадонов – 2-й, а Ковальчук – 12-й в рейтинге свободных агентов от TSN, Перри и Хара – в топ-10

Инсайдер Фрэнк Серавалли и TSN подготовили рейтинг игроков, которые все еще находятся в статусе свободных агентов в НХЛ.
1. Майк Хоффман (предыдущий клуб – «Флорида», левый крайний, кэпхит в прошлом сезоне – 5,19 млн долларов);
2. Евгений Дадонов («Флорида», правый крайний, 4 млн);
3. Эрик Хаула («Флорида», центрфорвард, 2,75 млн);
4. Кори Перри («Даллас», правый крайний, 3,1 млн);
5. Микаэль Гранлунд («Нэшвилл», левый крайний, 5,75 млн);
6. Энтони Дюклер («Оттава», левый крайний, 1,65 млн);
7. Сами Ватанен («Каролина», защитник, 4,88 млн);
8. Здено Хара («Бостон», защитник, 2 млн);
9. Андреас Атанасиу («Эдмонтон», правый крайний, 3 млн);
10. Карл Седерберг («Аризона», центрфорвард, 4,75 млн);
11. Трэвис Хэмоник («Калгари», защитник, 3,86 млн);
12. Илья Ковальчук («Вашингтон», левый крайний, 700 тысяч);
…
38. Дмитрий Куликов («Виннипег», защитник, 4,33 млн).