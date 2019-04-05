Фазель о ЧМ-2023: «Ротенберг читает финскую прессу. Он мне написал, спросил, что происходит»

Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно возможного переноса ЧМ-2023 из России в Швейцарию.

Как сообщает финское издание Iltalehti, строительство арены в Санкт-Петербурге отстает от графика.

– Заявление финских коллег это не просто спекуляция?

– В сложившихся обстоятельствах может произойти что угодно. Но пока наш план относительно чемпионатов мира до 2025 года остается прежним.

Первоначально поднималась и обсуждалась идея со сдвигом турнира на год, чтобы ЧМ-2021 прошел в Швейцарии. Тогда бы следующий был в Беларуси и Латвии и так далее. Только Россия вместо 2023 года получила бы ЧМ-2025.

Однако ситуация изменилась – слишком много вопросов пришлось бы согласовывать и решать швейцарской стороне.

– Вы поддерживаете регулярные контакты с представителями ?

– Сейчас надо решать более важные вопросы, чем задумываться о проведении ЧМ-2023.

читает финскую прессу, поэтому он сам мне написал, спросив о том, что происходит. Не знаю, не знаю (по-русски), – сказал Фазель.