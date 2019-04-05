Фазель о финале Кубка Стэнли-2021 в июле: «Хоккей – зимний вид спорта. Не представляю реакции болельщиков»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию о том, что новый сезон в планируют начать в январе.

— Ситуация пока складывается таким образом, что на следующем ЧМ не будет игроков из НХЛ.

— К сожалению, такой вариант не исключен. Но, основываясь на том, что сейчас планирует НХЛ, регулярный чемпионат должен завершиться к середине мая. Хоккей — зимний вид спорта. При этом финал Кубка Стэнли обычно проводится в июне. Если произойдет сдвиг на месяц, то — в июле. Даже не представляю, какой будет реакция болельщиков на хоккей в разгар лета. Хоть это и форс-мажор.

Еще позднее, в августе? Не знаю, не знаю… Пока все это лишь спекуляции. Никакой точной информации нет.

Мы со своей стороны на конгрессе ИИХФ, который пройдет 24 июня, предложим перенести начало следующего чемпионата мира с 7 мая на 21-е. Вне зависимости от текущей ситуации с коронавирусом такое решение можно принять.

Конечно, надо предварительно это обсудить с представителями Беларуси и Латвии, чтобы учесть возможность переноса бронирования гостиниц, изменения графика работы арен и так далее, – сказал Фазель.