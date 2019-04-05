Директор «Автомобилиста»: «Всегда поддерживали идею жесткого потолка зарплат в КХЛ. 900 млн – оптимальная сумма»

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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о потолке зарплат в КХЛ

На следующий сезон лигой установлен жесткий потолок в размере 900 миллионов рублей. 

 У нас еще с прошлых сезонов был четкий план, ориентированный на введение в 2020 году жесткого потолка зарплат. От этой концепции мы не отказываемся.

Сейчас по составу и суммарной зарплатной ведомости наш клуб вписывается в эти рамки. И «Автомобилист» продолжит данную политику.

Мы с самого начала поддерживали идею жесткого потолка и считаем ту сумму, которую обозначила КХЛ, оптимальной», – сказал Рябков. 

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