Директор «Автомобилиста»: «Всегда поддерживали идею жесткого потолка зарплат в КХЛ. 900 млн – оптимальная сумма»

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о потолке зарплат в .

На следующий сезон лигой установлен жесткий потолок в размере 900 миллионов рублей.

У нас еще с прошлых сезонов был четкий план, ориентированный на введение в 2020 году жесткого потолка зарплат. От этой концепции мы не отказываемся.

Сейчас по составу и суммарной зарплатной ведомости наш клуб вписывается в эти рамки. И продолжит данную политику.

Мы с самого начала поддерживали идею жесткого потолка и считаем ту сумму, которую обозначила КХЛ, оптимальной», – сказал Рябков.