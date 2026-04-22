«Тампа» выиграла матч плей-офф в овертайме впервые с 2022 года. Было 7 подряд поражений, сегодня в ОТ с «Монреалем» – 9:0 по броскам в створ за 12:48

«Тампа» выиграла матч плей-офф в овертайме впервые с 2022 года.

«Тампа » обыграла «Монреаль » (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1).

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Янис Мозер , для которого этот гол стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру.

Он отличился на 13-й минуте овертайма, за 12:48 игрового времени итоговый счет по броскам в створ – 9:0 в пользу «Лайтнинг».

Победа в овертайме в кубковом матче стала для «Лайтнинг» первой с 2022 года. Команда завершила серию из 7 поражений подряд.

Она началась в финале Кубка Стэнли-2022 против «Колорадо» (2 поражения в овертаймах, итог серии – 2-4), продолжилась в первом раунде-2023 против «Торонто» (3 поражения, итог – 2-4), первом раунде-2024 против «Флориды» (1 поражение, итог – 1-4) и первом матче серии с «Канадиенс» в этом году (3:4 ОТ).