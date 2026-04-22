  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Тампа» выиграла матч плей-офф в овертайме впервые с 2022 года. Было 7 подряд поражений, сегодня в ОТ с «Монреалем» – 9:0 по броскам в створ за 12:48
Видео
2

«Тампа» обыграла «Монреаль» (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1).

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Янис Мозер, для которого этот гол стал первым в плей-офф НХЛ за карьеру.

Он отличился на 13-й минуте овертайма, за 12:48 игрового времени итоговый счет по броскам в створ – 9:0 в пользу «Лайтнинг». 

Победа в овертайме в кубковом матче стала для «Лайтнинг» первой с 2022 года. Команда завершила серию из 7 поражений подряд. 

Она началась в финале Кубка Стэнли-2022 против «Колорадо» (2 поражения в овертаймах, итог серии – 2-4), продолжилась в первом раунде-2023 против «Торонто» (3 поражения, итог – 2-4), первом раунде-2024 против «Флориды» (1 поражение, итог – 1-4) и первом матче серии с «Канадиенс» в этом году (3:4 ОТ). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКубок Стэнли
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoМонреаль
logoЯнис Мозер
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ух, я всех дома разбудил :)
Ну наконец-то!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров забил в матче с «Монреалем» с выездом из-за ворот – 1-й гол в плей-офф НХЛ с 2023 года. Форвард «Тампы» прервал безголевую серию из 16 игр (0+16 на отрезке)
22 апреля, 06:00Видео
Василевский отразил 25 из 27 бросков во 2-м матче серии с «Монреалем» и стал 2-й звездой
22 апреля, 03:25
«Тампа» сравняла счет в серии с «Монреалем» (1-1), выиграв 2-й матч (3:2 ОТ). Кучеров перевел игру в овертайм на 53-й, Мозер забил победный гол
22 апреля, 03:00
