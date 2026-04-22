«Тампа» и «Монреаль» набрали 52 минуты штрафа во 2-м матче серии. В 1-м периоде была массовая стычка после фола Кучерова, во 2-м Хэйгл подрался со Слафковски

«Тампа» и «Монреаль» набрали 52 минуты штрафа во 2-м матче серии.

«Тампа » и «Монреаль » набрали в общей сложности 52 минуты штрафа во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-1).

27 из них на счету игроков «Лайтнинг», 25 – «Канадиенс».

На 15-й минуте первого периода началась массовая стычка. По итогам эпизода у «Тампы» малыми штрафами наказали Никиту Кучерова (за блокировку, его нарушение и привело к столкновению), Брэндона Хэйгла, Кори Перри , Джейка Генцела и Даррена Рэддиша (всех – за грубость).

У «Канадиенс» – Майка Мэтисона (за игру высоко поднятой клюшкой), Кирби Дака, Джоша Андерсона, Александра Каррье и Джейка Эванса (всех – за грубость).

Во втором периоде Хэйгл подрался с форвардом «Монреаля» Юраем Слафковски, сделавшим хет-трик в первом матче серии. Оба игрока получили по 5 минут штрафа.