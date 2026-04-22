«Тампа» и «Монреаль» набрали 52 минуты штрафа во 2-м матче серии. В 1-м периоде была массовая стычка после фола Кучерова, во 2-м Хэйгл подрался со Слафковски

«Тампа» и «Монреаль» набрали в общей сложности 52 минуты штрафа во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-1). 

27 из них на счету игроков «Лайтнинг», 25 – «Канадиенс». 

На 15-й минуте первого периода началась массовая стычка. По итогам эпизода у «Тампы» малыми штрафами наказали Никиту Кучерова (за блокировку, его нарушение и привело к столкновению), Брэндона Хэйгла, Кори Перри, Джейка Генцела и Даррена Рэддиша (всех – за грубость).

У «Канадиенс» – Майка Мэтисона (за игру высоко поднятой клюшкой), Кирби Дака, Джоша Андерсона, Александра Каррье и Джейка Эванса (всех – за грубость). 

Во втором периоде Хэйгл подрался с форвардом «Монреаля» Юраем Слафковски, сделавшим хет-трик в первом матче серии. Оба игрока получили по 5 минут штрафа. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Внимательно пересмотрел эпизод. Кучеров не нарушал, игрок Монреаля ехал прямо в него. Куч просто пригнулся, и тот улетел через него. Поэтому, собственно, Никита и спорил с судьями.
Вообще судейство странное. Если оно такое в Тампе, боюсь, представить, что будет в Монреале.
Чистейшее удаление
Атака игрока не владеющего шайбой - Inteference .
Слаф конечно молодец что не засцал. Но навыки кулачного боя нужно подтянуть
На занятия к Джекаю)
судя по нынешнему плей офф возвращаемся в НХЛ 80-90 х
немного олдскула не помешает
Полосатые явно душат Тампу. Поэтому нужно избегать все эти стычки, разборки, просто играть в хоккей и забирать своё.
А Кучерову за что?
Он правила нарушил
А конкретно?
Ребятки так не в нас проблема была:) Вы просто тоже любите подраться, как и мы:)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Ак Барс» дважды забил «Металлургу» в полуфинале Кубка Гагарина – 2:0. ВидеоСпортс’’ показывает матч серии плей-офф Fonbet КХЛ
2 минуты назадВидео
Ротенберг о возвращении России: «Вчера обсудили это с Дегтяревым. Администрация президента, Минспорта и адвокаты работают одной командой»
17 минут назад
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Ак Барс» в 1-м матче серии 1/2 финала
26 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Каролина» сыграет с «Оттавой», «Миннесота» примет «Даллас», «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом»
47 минут назад
Третьяк о работе в ФХР: «Мы вернули наш хоккей на вершину. Как и в советские времена, 2-е или 3-е место расстраивает болельщиков. Выступали не хуже канадцев до отстранения»
58 минут назад
ЮЧМ-2026. Чехия играет с Германией, Канада встретится с Норвегией, Швеция – с США, Словакия против Финляндии
сегодня, 10:01Live
Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Он этого не заслуживает. Не знаю, что он такого сделал»
сегодня, 09:59
Хоккеист ЦСКА Нестеров и Камила Валиева не расстались (Михаил Зислис)
сегодня, 09:33
«Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7 (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:19
Ротенберг поздравил Третьяка с 74-летием: «Легенда мирового хоккея. Большая честь работать с ним и называть своим наставником. Спасибо за мудрость и преданность игре»
сегодня, 09:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Торпедо» продлило контракты с тренерами Гоголевым и Кириллом Брагиным на 2 года
4 минуты назад
Кросби об удалении за приукрашивание с «Филадельфией»: «Меня ударили клюшкой по лицу. Это сошло с рук Хэтэуэю, он удачно разменялся»
32 минуты назадВидео
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» 31 декабря 2026 года. Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити
сегодня, 10:15
Тренин пропустит 4-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Форвард «Миннесоты» выбыл по ходу второй игры
сегодня, 09:48
Торторелла о 2:4 с «Ютой»: «Мне многое понравилось. «Вегас» сделал шаг вперед по сравнению со вторым матчем»
сегодня, 08:57
Якупов о 5:2 с «Локомотивом»: «Доминация – очень опасное слово. Есть вообще непростительные для «Авангарда» моменты, они тоже хорошо играли»
сегодня, 07:55
Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
сегодня, 07:40
Шарипзянов о 5:2 в 1-м матче с «Локомотивом»: «Не согласен, что мы их размазали. Было много моментов, где «Авангард» не соответствовал своим стандартам»
сегодня, 07:30
Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном» и повторил рекорд «Анахайма» по очкам за игру в плей-офф
сегодня, 07:10
Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147). Они делят 9-е место среди европейцев в истории лиги
сегодня, 06:46
Рекомендуем