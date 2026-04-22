Василевский отразил 25 из 27 бросков во 2-м матче серии с «Монреалем» и стал 2-й звездой
Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков во 2-м матче серии с «Монреалем».
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский записал в актив первую победу в плей-офф НХЛ-2026.
31-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков «Монреаля» во втором матче серии первого раунда (3:2 ОТ, 1-1) и был признан второй звездой встречи.
В 2 играх в текущем плей-офф Василевский отражает 87,0% бросков при коэффициенте надежности 2,69.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
4 комментария
Да, Вася хорошо сыграл, вытащил немало. У Монреаля интересная атака, с ними непросто.
Сегодня было намного лучше, чем в первом матче
Сегодня было намного лучше, чем в первом матче
в плане, игра в защите, или Андрея?
в плане, игра в защите, или Андрея?
От Васи. Именно он затащил, а чуть слабину даст, а он умеет, и пиши-пропало. Маловато Тампа забивает.
