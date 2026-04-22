  • Демидов сыграл 20:39 во 2-м матче серии с «Тампой» – 4-е время среди форвардов «Монреаля». У него 0 бросков, 2 хита и малый штраф
26

Демидов сыграл 20:39 во 2-м матче серии с «Тампой» – 4-е время среди форвардов «Монреаля». У него 0 бросков, 2 хита и малый штраф

Иван Демидов сыграл 20:39 во 2-м матче серии с «Тампой».

Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился результативными действиями во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (2:3 ОТ, 1-1). 

В двух играх в текущем плей-офф у 20-летнего россиянина 1 (0+1) балл. 

Сегодня Демидов (20:39 – 4-е время среди форвардов «Канадиенс», 6:37 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.

Он остался без бросков по воротам (единственная попытка была заблокирована), применил 2 силовых приема, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил малый штраф.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Мог в этом матче голевую на свой счёт записать, но Слафковски из убойной позиции не попал в угол после передачи Ивана
А если серьезно ьо у Монреаль проблема не в Ньюхуком или Демидов, а в том что первая тройка в двух матчах в жутких минусах. От них ждали топ игры, эту тройку собрали в ущерб другим после олимпиады. Очков в регулярке они настреляли, а остальные вывозят оборону и кстати вывозят и в плей-офф, а вот первая не вывозит
Тяжело Ване одному во втором звене, надо Сен Луи к третьей игре перетряхнуть звенья, может быть Слафковски туда поставить, у них отличная химия.
Тяжело Ване одному во втором звене, надо Сен Луи к третьей игре перетряхнуть звенья, может быть Слафковски туда поставить, у них отличная химия.
Непонятно, кому тяжелее Ване или тренеру, который не знает, куда его пристроить. Наблюдал всю игру, от начала до конца в овертайме: комментаторы всего пару раз упоминали фамилию Демидова, он практически не был заметен, никак не влиял на ход действий команды. Одним словом — привидение. Хотя здесь из него звезду лепят.
Непонятно, кому тяжелее Ване или тренеру, который не знает, куда его пристроить. Наблюдал всю игру, от начала до конца в овертайме: комментаторы всего пару раз упоминали фамилию Демидова, он практически не был заметен, никак не влиял на ход действий команды. Одним словом — привидение. Хотя здесь из него звезду лепят.
Матч на матч не приходится. Обычная ситуация для молодого и малоопытного игрока.
