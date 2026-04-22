Демидов сыграл 20:39 во 2-м матче серии с «Тампой» – 4-е время среди форвардов «Монреаля». У него 0 бросков, 2 хита и малый штраф

Форвард «Монреаля » Иван Демидов не отметился результативными действиями во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой » (2:3 ОТ, 1-1).

В двух играх в текущем плей-офф у 20-летнего россиянина 1 (0+1) балл.

Сегодня Демидов (20:39 – 4-е время среди форвардов «Канадиенс», 6:37 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.

Он остался без бросков по воротам (единственная попытка была заблокирована), применил 2 силовых приема, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил малый штраф.