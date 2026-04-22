  • «Тампа» сравняла счет в серии с «Монреалем» (1-1), выиграв 2-й матч (3:2 ОТ). Кучеров перевел игру в овертайм на 53-й, Мозер забил победный гол
«Тампа» обыграла «Монреаль» (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1). 

После двух периодов «Лайтнинг» уступали в счете (1:2). На 53-й минуте счет сравнял форвард Никита Кучеров, а в овертайме отличился защитник Янис Мозер, признанный первой звездой встречи. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Тампу с победой, на жилах, перебороли. Но нужно добавлять в игре на пятаке, мало сложностей для Добеша создают, все броски видит. И поменьше драк и стычек, судьи в основном Тампу и наказывают. Нужно в хоккей играть, забивать, добывать комфортное преимущество, а потом можно и люлей капитальных ввалять всяким Андерсонам. Большинство Монреаля в разы опаснее выглядит чем у Молний. Пойнт очень очень слабо сейчас выглядит, если заиграет хоть на 80% возможностей то канадцам будет нереально сложно. А так пока Монреаль выглядит более цельно, стоит признать. Но не покидает чувство, что Канадиенс прям на пределе играют, а вот у Тампы резерв чувствуется, могут прибавить.
Тампа такие скорости в ОТ включили, что игроки Монреаля не успевали.
Радость Кучерова после гола говорит о многом. В регулярке он как на трене катается с каменным лицом. А в пост сизон 3 года без заброшенных шайб..
Накамлали хейтеры на гол Кучерова)
Только Андерсона не до конца вырубили. Но ничего, все еще впереди
Ответ Fgt
ну спинку подправили ему немножко
В овертайме хоть на себя стали похожи.С такой игрой , как в последних двух матчах,тяжело бороться за кубок.
Ну вот, "нереальная" реализация большинства у Монреаля кончилась, что естественно, и результат другой. Похоже все матчи вот так будут проходить, на тоненького
