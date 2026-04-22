  • Кучеров забил в матче с «Монреалем» с выездом из-за ворот – 1-й гол в плей-офф НХЛ с 2023 года. Форвард «Тампы» прервал безголевую серию из 16 игр (0+16 на отрезке)
Никита Кучеров забил в плей-офф НХЛ впервые с 2023 года.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2 ОТ, 1-1). 

Гол 32-летнего россиянина с выездом из-за ворот на 53-й минуте позволил «Лайтнинг» перевести игру в овертайм. В текущем плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 2 играх. 

Гол в матче Кубка Стэнли стал для Кучерова первым с апреля 2023 года, когда он отличился в первом матче серии первого раунда с «Торонто» (2-4). 

После этого он не забивал в двух следующих розыгрышах, где «Тампа» оба раза уступила «Флориде» в первом раунде (1-4). С учетом первого матча с «Канадиенс» в этом году безголевая серия составила 16 игр – при 16 результативных передачах на этом отрезке. 

Сегодня Никита (23:22, 5:38 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 1 из 5 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Невероятно крутой!
Ответ Белый офицер
Невероятно крутой!
Комментарий скрыт
Ответ Gildas
Комментарий скрыт
И что? Он вообще то за эти 16 игр, сделал 16 передач. И вообще Куч не снайпер,а распасовщик ,он в регулярке ни разу за карьеру не забил даже 50 шайб,зато делал 100 передач за сезон,и вообще он в большинстве своих сезонов делал больше 60 передач(а это очень крутые показатели).
Гол шикарный, серия классная, Куч крут, смотрим дальше.
За последние 10 сезонов всегда был россиянин с перстнем, а двукратными обладателеми Кубка Стэнли стали 8 наших:
Малкин(всего 3)
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могут стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
А Малкин на 4й КС может зайти!
Сейчас из этого списка выше всего шансы получить три перстня у Кучерова и Василевского. Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов, сдали полномочия. И все они из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить. Флорида(штат) может сделать Кубок Стэнли переходящим титулом!
Но Малкин с Кросби тоже пока претендуют!
Тарасенко Капризов может подсобить на трёшку!
Барбашеву Дорофеев в помощь!
А Сергачева могут вывезти новенькие - непуганные мамонты!
Посмотрим, как пройдут первый раунд. И далее.
Болеем за всех наших!
Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд.
Из пяти команд с неоднократными российскими обладателеми КС (Питтсбург, Тампа, Миннесота, Вегас, Юта) в стартовых первых играх серий победу одержали Миннесота и Вегас. Если в финале КС будут (Питтсбург или Тампа) против (Миннесота, Вегас или Юта), то будет новый трехратный или единственный четырехкра тный обладатель КС из России.
Смотрим далее и болеем за наших!
Ответ Кагов
Спасибо!
Ответ Кагов
ИИ вездесрущь🤔
Надеюсь дальше будет больше. Успехов Никите!
Эта шайба позволила Кучерову войти в ТОП50 по голам в плей-офф.
красивый гол - тут ничего не скажешь
16 игр без голов О_о Охренеть, конечно. Важнейшая шайба для Тампы и Куча в особенности!
Монреаль в огне, непросто будет. Но если Никитос включится, Тампа пройдет. Игроков класса Куча у Монреаля нет. Да их вообще нет, ну там Маки с натяжкой, но они другие
Ответ Товарищ Бразаускас
Комментарий скрыт
Ответ Товарищ Бразаускас
Комментарий скрыт
Молоток! Так резво промчаться за воротами, развернуться и забить, повергнув всех своих критиков в состояние шока, мог только Никита Кучеров, когда на него прёт вдохновение. Пусть оно и дальше его не оставляет. Так держать!
Материалы по теме
«Тампа» сравняла счет в серии с «Монреалем» (1-1), выиграв 2-й матч (3:2 ОТ). Кучеров перевел игру в овертайм на 53-й, Мозер забил победный гол
22 апреля, 03:00
У Кучерова 2 передачи и 5 бросков в 1-м матче плей-офф с «Монреалем»
20 апреля, 01:32
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Тампа» в гостях у «Монреаля», «Юта» примет «Вегас», «Анахайм» сыграет с «Эдмонтоном»
сегодня, 15:27
Тардиф будет введен в Зал славы ИИХФ в мае. Он покинет пост главы федерации в октябре
8 минут назад
Кубок Гагарина. «Локомотив» принимает «Авангард» в 1-м матче серии 1/2 финала
56 минут назадLive
СКА оплачивал Грималди аренду квартиры и личного водителя, форвард прилетал в Петербург на чартерном рейсе (Артур Хайруллин)
42 минуты назад
ЮЧМ-2026. США играют с Данией, Финляндия против Латвии
55 минут назадLive
Гендиректор «Торпедо» о Силаеве: «Представители «Нью-Джерси» с ним на связи. Надеюсь, он останется еще на сезон. Он локальный патриот, тот, на кого можно положиться»
сегодня, 15:29
Всего 8 вратарей брали Кубок Стэнли несколько раз. Вспомните всех?
сегодня, 15:00Тесты и игры
Владимир Плющев: «Московский хоккей в кризисе из-за того, что руководство клубов выстраивает неправильную политику. У людей цели – освоение бюджетов, с этим они справляются здорово»
сегодня, 14:58
Агент Комтуа: «Тамбиев сказал, что «Динамо» не будет предлагать Максу новый контракт. Клуб сохранит права, если сделает контрактное предложение. Тогда будем искать обмен»
сегодня, 14:37
Отец Илона Маска об Овечкине: «Это сейчас он лучший. А так – «Ракета» Ришар. Он хоккеист номер один в мире, самый известный за все времена»
сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Торпедо»: «Содержать самостоятельный фарм – роскошь. Сезон назад регламент КХЛ позволял до 40 человек на двухсторонних контрактах. Когда число сократилось до 10, появились вопросы»
25 минут назад
Фетисов о возможной встрече с Овечкиным: «Нам есть о чем поговорить. Думаю, он сразу появится там, где мы обычно проводим совместно время – в хоккейном клубе, где легенды тренируются и играют»
59 минут назад
Директор «Спартака» об обмене Тодда в «Ак Барс»: «Бизнес-решение. Перед дедлайном мы были в ежедневном контакте, игроку было комфортнее выступать на Востоке»
сегодня, 15:46
Владислав Третьяк: «Бобровский ко мне обращался за помощью, чтобы «Кузнецкие медведи» остались в МХЛ. Он молодец: выступая за океаном, продолжает переживать за город, где его воспитали»
сегодня, 15:18
Быков о Кубке Гагарина: «4-0 или 4-1 в серии – это не радует ни болельщиков, ни руководство, ни хоккеистов. Странно, что много таких результатов»
сегодня, 14:49
Гендиректор «Торпедо»: «Планируем сохранить устойчивость состава на две трети. Мы против хоккейной конвульсии, когда 50% и более меняется в межсезонье»
сегодня, 14:25
Гендиректор «Торпедо» о новой арене: «Переезжаем летом 2026-го. Готовится событие со звездами федерального масштаба»
сегодня, 12:56
Директор «Спартака» о Гутике: «Хочет попробовать свои силы в Северной Америке – это его мечта. Мы сделали предложение, он думает»
сегодня, 12:26
Антон Лапенко в первом тизере сериала «Седьмой игрок». Премьера – в 2026 году
сегодня, 11:35Видео
Директор «Спартака» о внутреннем потолке зарплат: «Оклад – 45 млн рублей, с бонусами игроки могут зарабатывать и 70-80 млн. Даем хорошие деньги»
сегодня, 11:14
Рекомендуем