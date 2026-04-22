Кучеров забил в матче с «Монреалем» с выездом из-за ворот – 1-й гол в плей-офф НХЛ с 2023 года. Форвард «Тампы» прервал безголевую серию из 16 игр (0+16 на отрезке)
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2 ОТ, 1-1).
Гол 32-летнего россиянина с выездом из-за ворот на 53-й минуте позволил «Лайтнинг» перевести игру в овертайм. В текущем плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 2 играх.
Гол в матче Кубка Стэнли стал для Кучерова первым с апреля 2023 года, когда он отличился в первом матче серии первого раунда с «Торонто» (2-4).
После этого он не забивал в двух следующих розыгрышах, где «Тампа» оба раза уступила «Флориде» в первом раунде (1-4). С учетом первого матча с «Канадиенс» в этом году безголевая серия составила 16 игр – при 16 результативных передачах на этом отрезке.
Сегодня Никита (23:22, 5:38 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 1 из 5 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф.
Малкин(всего 3)
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могут стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
А Малкин на 4й КС может зайти!
Сейчас из этого списка выше всего шансы получить три перстня у Кучерова и Василевского. Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов, сдали полномочия. И все они из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить. Флорида(штат) может сделать Кубок Стэнли переходящим титулом!
Но Малкин с Кросби тоже пока претендуют!
Тарасенко Капризов может подсобить на трёшку!
Барбашеву Дорофеев в помощь!
А Сергачева могут вывезти новенькие - непуганные мамонты!
Посмотрим, как пройдут первый раунд. И далее.
Болеем за всех наших!
Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд.
Из пяти команд с неоднократными российскими обладателеми КС (Питтсбург, Тампа, Миннесота, Вегас, Юта) в стартовых первых играх серий победу одержали Миннесота и Вегас. Если в финале КС будут (Питтсбург или Тампа) против (Миннесота, Вегас или Юта), то будет новый трехратный или единственный четырехкра тный обладатель КС из России.
Смотрим далее и болеем за наших!