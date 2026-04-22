Кучеров забил в матче с «Монреалем» с выездом из-за ворот – 1-й гол в плей-офф НХЛ с 2023 года. Форвард «Тампы» прервал безголевую серию из 16 игр (0+16 на отрезке)

Никита Кучеров забил в плей-офф НХЛ впервые с 2023 года.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (3:2 ОТ, 1-1).

Гол 32-летнего россиянина с выездом из-за ворот на 53-й минуте позволил «Лайтнинг» перевести игру в овертайм. В текущем плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 2 играх.

Гол в матче Кубка Стэнли стал для Кучерова первым с апреля 2023 года, когда он отличился в первом матче серии первого раунда с «Торонто» (2-4).

После этого он не забивал в двух следующих розыгрышах, где «Тампа» оба раза уступила «Флориде» в первом раунде (1-4). С учетом первого матча с «Канадиенс» в этом году безголевая серия составила 16 игр – при 16 результативных передачах на этом отрезке.

Сегодня Никита (23:22, 5:38 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 1 из 5 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф.