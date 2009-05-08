Овечкин о победе над «Питтсбургом»: «Ощущения превосходные. С нетерпением жду финала конференции»

Капитан «Вашингтона» прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4-2, 2:1 ОТ в шестом матче) в серии второго раунда Кубка Стэнли и свой решающий голевой пас на в овертайме.

«Я увидел Кузнецова впереди и просто накатил ему шайбу в свободное пространство, и он сделал то, что делает лучше всего.

Ощущения превосходные. Еще ни разу не оказывался в такой ситуации и с нетерпением жду финала конференции.

Мы верим друг в друга. Все, что случалось с нами в прошлом, не имеет значения. Мы должны были оставаться единым целым. Мы знали, что можем преодолеть этот барьер, если будем биться изо всех сил. Мы идем дальше, и это непередаваемые чувства», – сказал Овечкин.

Кузнецов выбил «Питтсбург» из плей-офф с паса Овечкина