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    Овечкин о победе над «Питтсбургом»: «Ощущения превосходные. С нетерпением жду финала конференции»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4-2, 2:1 ОТ в шестом матче) в серии второго раунда Кубка Стэнли и свой решающий голевой пас на Евгения Кузнецова в овертайме. 

    «Я увидел Кузнецова впереди и просто накатил ему шайбу в свободное пространство, и он сделал то, что делает лучше всего.

    Ощущения превосходные. Еще ни разу не оказывался в такой ситуации и с нетерпением жду финала конференции.

    Мы верим друг в друга. Все, что случалось с нами в прошлом, не имеет значения. Мы должны были оставаться единым целым. Мы знали, что можем преодолеть этот барьер, если будем биться изо всех сил. Мы идем дальше, и это непередаваемые чувства», – сказал Овечкин. 

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