Виктор Козлов: «Я доволен игрой своей команды, вижу, что ребята выкладываются, играют с желанием»

Главный тренер магнитогорского Виктор Козлов подвел итоги пятого матча серии с « (4:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (3-2).

– Очень хорошее начало было за соперником. В принципе, заставили нас попятиться к своим воротам. Василий Кошечкин старался, как мог, но пропустили.

Затем удачно забил , большинство разыграли неплохо. Потом, молодцы, дотерпели. Помогли Василию Кошечкину отыграть хороший матч.

- Ваша команда прибавляет по ходу плей-офф?

– Вам со стороны как кажется? Я доволен игрой своей команды, главное – я вижу, что ребята выходят, выкладываются, играют с самоотдачей, желанием. А прибавляет, не прибавляет, это уже на ваш взгляд.