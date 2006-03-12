Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Виктор Козлов: «Я доволен игрой своей команды, вижу, что ребята выкладываются, играют с желанием»

    Теги Металлург Мг Автомобилист Василий Кошечкин Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Алексей Береглазов

    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов подвел итоги пятого матча серии с «Автомобилистом» (4:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (3-2).

    – Очень хорошее начало было за соперником. В принципе, заставили нас попятиться к своим воротам. Василий Кошечкин старался, как мог, но пропустили.

    Затем удачно забил Алексей Береглазов, большинство разыграли неплохо. Потом, молодцы, дотерпели. Помогли Василию Кошечкину отыграть хороший матч. 

    - Ваша команда прибавляет по ходу плей-офф? 

    – Вам со стороны как кажется? Я доволен игрой своей команды, главное – я вижу, что ребята выходят, выкладываются, играют с самоотдачей, желанием. А прибавляет, не прибавляет, это уже на ваш взгляд.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться