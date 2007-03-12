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    Владимир Крикунов: «Симакова вообще непонятно за что удалили, тут же у нас Кучерявенко валят, когда он около ворот мог добивать»

    Теги Металлург Мг Автомобилист Александр Кучерявенко Алексей Симаков Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвел итоги пятого матча серии с «Магниткой» (1:4) 1-го раунда Кубка Гагарина (2-3).

    – Наши нападающие первый период сыграли хорошо, гол забили, но мы тут же пропустили в следующей смене. С одним голом сложно выиграть, по такой серии, тем более у Магнитогорска.

    Опять забили один гол, чтобы выигрывать, надо забивать, хотя бы два или три. Два гола пропустили в меньшинстве сегодня, в той игре не пропускали, поэтому и выиграли, наверно.

    Сегодня два в меньшинстве, а четвертый пропустили, попробовали сыграть большинство. 

    – У вашего соперника большой кубковый опыт, как переломить серию, когда остается один матч до победы? 

    – Надо выиграть эту игру, а дальше видно будет. Понятно, что это команда опытная, они не раз весь этот путь проходили. Наши игроки почти ничего не выигрывали.

    Нам в этом плане сложно, но у ребят должно быть желание большое. 

    – В чем вы видите резерв для усиления? 

    – Раньше были варианты запустить пятое звено, тем более оно у нас есть. Сейчас, в такой игре, уже вряд ли. 

    – В первом периоде ваши подопечные удалялись три раза, два за нарушение численного состава.

    – От большого желания, наверно. Когда Симакова удалили, там вообще непонятно, что это за удаление. Тут же у нас Кучерявенко валят, когда он около ворот мог добивать. Но это вопрос не ко мне, а к судьям, – сказал Крикунов.

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