Владимир Крикунов: «Симакова вообще непонятно за что удалили, тут же у нас Кучерявенко валят, когда он около ворот мог добивать»

Главный тренер Владимир Крикунов подвел итоги пятого матча серии с «Магниткой» (1:4) 1-го раунда Кубка Гагарина (2-3).

– Наши нападающие первый период сыграли хорошо, гол забили, но мы тут же пропустили в следующей смене. С одним голом сложно выиграть, по такой серии, тем более у Магнитогорска.

Опять забили один гол, чтобы выигрывать, надо забивать, хотя бы два или три. Два гола пропустили в меньшинстве сегодня, в той игре не пропускали, поэтому и выиграли, наверно.

Сегодня два в меньшинстве, а четвертый пропустили, попробовали сыграть большинство.

– У вашего соперника большой кубковый опыт, как переломить серию, когда остается один матч до победы?

– Надо выиграть эту игру, а дальше видно будет. Понятно, что это команда опытная, они не раз весь этот путь проходили. Наши игроки почти ничего не выигрывали.

Нам в этом плане сложно, но у ребят должно быть желание большое.

– В чем вы видите резерв для усиления?

– Раньше были варианты запустить пятое звено, тем более оно у нас есть. Сейчас, в такой игре, уже вряд ли.

– В первом периоде ваши подопечные удалялись три раза, два за нарушение численного состава.

– От большого желания, наверно. Когда Симакова удалили, там вообще непонятно, что это за удаление. Тут же у нас Кучерявенко валят, когда он около ворот мог добивать. Но это вопрос не ко мне, а к судьям, – сказал Крикунов.