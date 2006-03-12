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    Купер о Василевском: «Не каждый день удается мало пропускать, но в целом по сезону он проделал отменную работу»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Джон Купер

    Главный тренер «Тампы» Джон Купер после победы над «Рейнджерс» (5:3) прокомментировал повторение Андреем Василевским клубного рекорда по вратарским победам. 

    «Нельзя выразить словами, как много он для нас значит и как отлично он играл. Не каждый день удается делать шатаут, или пропускать одну-две шайбы, иногда пропускаешь больше.

    Но если посмотреть на сезон в целом, он проделал отменную работу и заслужил число побед (40 – прим. Sports.ru), которое у него сейчас есть», – сказал Купер. 

    НХЛ. Василевский выиграл 40-й матч в сезоне и повторил клубный рекорд «Тампы»

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