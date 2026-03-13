  • Гендиректор ФХР о сборных Словакии и Венгрии на КПК: «Пока не срослось, там всегда много политики. Но звонить финнам я не вижу смысла, а здесь – вижу»
Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что пока не удалось договориться об участии сборных Словакии и Венгрии в Кубке Первого канала. 

«Конкретно велись переговоры, с Мирославом Шатаном (главой Федерации хоккея Словакии – Спортс’‘) мы на связи.

Но там всегда много политики и конкретных вещей. Пока не срослось, но вот, например, я не вижу для себя возможности позвонить финнам, не вижу в этом смысла.

А здесь [в переговорах со словаками и венграми] я этот смысл вижу», – сказал Курбатов. 

Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
12 комментариев
Сам кпк является ничем иным, как анахронизмом. Да, когда-то интересный новогодний турнир, на который и Чехословакиы сильная приезжала и Швеция. Но он давно себя исчерпал, от него просто пришла пора отказаться лет 30 назад.
Вообще не адепт КХЛ, но матчи там вряд ли хуже вот этого.
И да, в Москве, с апреля, за билеты на кубок первого канала не спрашивают. Думаю и Новосиб переживёт)
согласен.
В будущем было бы здорово сделать из КПК - турнир для молодежи. Как раз в преддверии МЧМ.
россия,беларусь и словакия-мини турнирчик на 2-3 дня со всеми лучшими где нибудь в сентябре до старта регулярки в нхл-самое то,но начать можно и с представителями местных лиг и по тихой раскручивать,можно конечно и венгрию с казахстаном,но у них уровень конечно ниже.если пойдёт там глядишь и чехи подтянутся.с чего то надо начинать
У Венгрии уровень выше Белоруссии
ложь
Вопрос простой зачем им это? Словакия играет в Европейской лиге, ну там товарищеские игры есть с Латвтей, Германией, Данией и т.д. Тоже самое касается и Венгрии. Зачем им эти товы? У них соперники есть
