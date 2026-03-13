Гендиректор ФХР о сборных Словакии и Венгрии на КПК: «Пока не срослось, там всегда много политики. Но звонить финнам я не вижу смысла, а здесь – вижу»

Гендиректор ФХР о сборных Словакии и Венгрии на КПК: пока не срослось.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что пока не удалось договориться об участии сборных Словакии и Венгрии в Кубке Первого канала.

«Конкретно велись переговоры, с Мирославом Шатаном (главой Федерации хоккея Словакии – Спортс’‘) мы на связи.

Но там всегда много политики и конкретных вещей. Пока не срослось, но вот, например, я не вижу для себя возможности позвонить финнам, не вижу в этом смысла.

А здесь [в переговорах со словаками и венграми] я этот смысл вижу», – сказал Курбатов.

