«Торонто» завершил серию из 8 поражений подряд, обыграв «Анахайм» (6:4). Мэттьюс забил впервые за 13 игр и получил травму – Гудас ударил его коленом в колено

Победа стала для «Лифс» первой после олимпийской паузы. Канадский клуб завершил серию из 8 поражений подряд. 

Команда под руководством Крэйга Беруби идет на 14-м месте в Восточной конференции с 67 очками в 66 играх. Отставание от зоны плей-офф – 11 баллов. 

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс сегодня забросил 27-ю шайбу в сезоне (в 60-й игре).

Форвард прервал свою безголевую серию из 12 матчей (вторую по продолжительности в карьере). При этом он не смог доиграть встречу до конца из-за травмы нижней части тела. 

Во втором периоде американец ушел со льда после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса. Чех получил удаление до конца игры. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
как Гудасу еще голову не оторвали? Кросби, Мэттьюс... Где былые "полицейские"?
В 90-х бошку оторвали
Ну не факт, уж кто-кто, а Гудас крепкий парнишка. Но прилетало бы ему каждую игру это стопудово!
Здоровья усачу, Кадри в свое время погрязнее такой прием сделал на Михалыче
Для Мэттьюса капитанства в Торонто становится уже каким-то проклятием. Может Таварес занимается черной магией)))
27 шайб??
у Овечкина же 24 в 40 лет
как же погоня за Ови?
да не догонит мэтьюс никогда ови,сейчас перестройка потом ещё под конец карьеры ждёт ,травмы и нервяк по поводу кубка как макдэвида ,да и возраст ,да вроде нет локаутов но ещё будут, зп спортсменов на фоне нищающего населения страны ещё поднимут революцию и не раз
