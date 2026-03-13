«Торонто» завершил серию из 8 поражений подряд, обыграв «Анахайм» (6:4). Мэттьюс забил впервые за 13 игр и получил травму – Гудас ударил его коленом в колено

«Торонто» завершил серию из 8 поражений подряд, обыграв «Анахайм».

«Торонто» обыграл «Анахайм » (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для «Лифс» первой после олимпийской паузы. Канадский клуб завершил серию из 8 поражений подряд.

Команда под руководством Крэйга Беруби идет на 14-м месте в Восточной конференции с 67 очками в 66 играх. Отставание от зоны плей-офф – 11 баллов.

Капитан «Торонто » Остон Мэттьюс сегодня забросил 27-ю шайбу в сезоне (в 60-й игре).

Форвард прервал свою безголевую серию из 12 матчей (вторую по продолжительности в карьере). При этом он не смог доиграть встречу до конца из-за травмы нижней части тела.

Во втором периоде американец ушел со льда после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса. Чех получил удаление до конца игры.