«Торонто» завершил серию из 8 поражений подряд, обыграв «Анахайм» (6:4). Мэттьюс забил впервые за 13 игр и получил травму – Гудас ударил его коленом в колено
Победа стала для «Лифс» первой после олимпийской паузы. Канадский клуб завершил серию из 8 поражений подряд.
Команда под руководством Крэйга Беруби идет на 14-м месте в Восточной конференции с 67 очками в 66 играх. Отставание от зоны плей-офф – 11 баллов.
Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс сегодня забросил 27-ю шайбу в сезоне (в 60-й игре).
Форвард прервал свою безголевую серию из 12 матчей (вторую по продолжительности в карьере). При этом он не смог доиграть встречу до конца из-за травмы нижней части тела.
Во втором периоде американец ушел со льда после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса. Чех получил удаление до конца игры.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
у Овечкина же 24 в 40 лет
как же погоня за Ови?