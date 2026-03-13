  Дорофеев набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой. У него 32+22 в 66 играх в сезоне
Дорофеев набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой. У него 32+22 в 66 играх в сезоне

Павел Дорофеев набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:2). 

25-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На его счету стало 54 (32+22) очка в 66 играх в сезоне при нейтральной полезности. 

Сегодня Дорофеев (15:32, 3:40 – в большинстве, «+3») реализовал 2 из 3 бросков в створ, а также получил 4 минуты штрафа за стычку с форвардом «Пингвинс» Энтони Мантой. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПавел Дорофеев
logoВегас
logoПиттсбург
logoНХЛ
Доро прям в мастера превратился
Причем умеет не только стоять в точке и оттуда пулять
В первом своем голе сам затащил шайбу за ворота, оттуда уже партнеры вывели на бросок
Во второй шайбе классно поборолся и отобрал в своей зоне, после чего убежали с Марнером
Ну и вишенка на торте, великолепный ассист на того же Марнера
Бонусом драка с Мантой)
То есть человек показал, что умеет не только забивать
Интересно сколько запросит
Как будто с учетом сильного роста потолка млн 9-10 заслуживает, что там с платежкой Вегаса?
Ответ Ibra7
Он ограниченно свободный агент, думаю Вегас с учётом их кепки опять захотят подписать краткосрочный контракт до UFA на 6-7 млн
Ответ Ibra7
Скорее всего будет мост, на пару лет, с кэпхитом в $6 млн (7 не дадут, к сожалению), а там, подпишется на "главный" контракт.
Дорофеев стал элитным снайпером. Вегас, конечно, сорвали джек-пот, когда драфтовали его. Думаю, отметки в 40+ голов за сезон Павел достигнет. Главное, без травм.
Хет-трик Горди Хоу
Нет. Для хет-трика Горди Хоу нужен fighting major (5 минут).
Хорошие броски, резкие и просто убийственные для вратаря, хотя бросал словно небрежно
У Дорофеева в целом очень сильная техника броска. Что с кистей, что щелчком
а дорофеев стэнли кап не зацепил оказалось ,думал как дублеру дали
Сорокет должен выбить. Ещё 16 матчей впереди.
Вторая шайба показательна, как меняется хоккей. Это Марнер себя так выключил?
В начале сезона давал прогноз 40 шайб но потом сам засомневался, сейчас похоже должен осилить, если возьмёт рубеж в 40 шайб это уже достойно уважения
Крикунов о словах Ротенберга про ненастоящие победы США и Канады на турнирах без России: «Правильно говорит. Что там они выиграли без нас? И Беларуси не было»
36 минут назад
41-летний Бернс проводит 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
50 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
сегодня, 21:02Live
Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»
сегодня, 20:57
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
сегодня, 20:27
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
сегодня, 19:38
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
сегодня, 18:07
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
сегодня, 17:56
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
сегодня, 17:41Фото
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Каролины» продал 12,5% акций клуба трем инвесторам, в числе которых экс-форвард «Питтсбурга» Фарнхэм
13 минут назад
Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»
сегодня, 20:43
Черкас о будущем Овечкина: «Может играть и бить новые рекорды, кажется. Все зависит от его состояния»
сегодня, 19:51
Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-ин интересная»
сегодня, 19:26
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
сегодня, 19:14
Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
сегодня, 18:59
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
сегодня, 18:51
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
сегодня, 18:34
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
сегодня, 18:18
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»
сегодня, 17:26
Рекомендуем