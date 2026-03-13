Дорофеев набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой. У него 32+22 в 66 играх в сезоне
Павел Дорофеев набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:2).
25-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На его счету стало 54 (32+22) очка в 66 играх в сезоне при нейтральной полезности.
Сегодня Дорофеев (15:32, 3:40 – в большинстве, «+3») реализовал 2 из 3 бросков в створ, а также получил 4 минуты штрафа за стычку с форвардом «Пингвинс» Энтони Мантой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Причем умеет не только стоять в точке и оттуда пулять
В первом своем голе сам затащил шайбу за ворота, оттуда уже партнеры вывели на бросок
Во второй шайбе классно поборолся и отобрал в своей зоне, после чего убежали с Марнером
Ну и вишенка на торте, великолепный ассист на того же Марнера
Бонусом драка с Мантой)
То есть человек показал, что умеет не только забивать
Интересно сколько запросит
Как будто с учетом сильного роста потолка млн 9-10 заслуживает, что там с платежкой Вегаса?