Дорофеев набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой. У него 32+22 в 66 играх в сезоне

Павел Дорофеев набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (6:2).

25-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На его счету стало 54 (32+22) очка в 66 играх в сезоне при нейтральной полезности.

Сегодня Дорофеев (15:32, 3:40 – в большинстве, «+3») реализовал 2 из 3 бросков в створ, а также получил 4 минуты штрафа за стычку с форвардом «Пингвинс» Энтони Мантой.