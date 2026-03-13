  • Куинн Хьюз сделал 60 ассистов в 60 играх в сезоне НХЛ. Он стал 3-м защитником в истории лиги с таким достижением – после Орра и Коффи
3

Куинн Хьюз сделал 60 ассистов в 60 играх в сезоне НХЛ.

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:3 Б). 

В текущем сезоне на счету 26-летнего американца стало 66 (6+60) очков в 60 играх за «Ванкувер» и «Уайлд».  

Хьюз стал третьим защитником в истории НХЛ (и первым за последние 33 года), кому удалось сделать 60+ результативных передач в 60 матчах.

До него такое достижение покорялось только Бобби Орру (6 раз) и Полу Коффи (4, в последний раз – в сезоне-1992/93, 61 ассист в 60 играх за «Лос-Анджелес» и «Детройт»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
офигеть! в одном ряду с Великими уже! а ему ещё играть и играть!
Ждем 61 в 61. Интересно, кому оно покорялось.:)
С двумя монстрами в компашке👍👍👍💪💪💪👏👏👏👏
