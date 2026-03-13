Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом

Крэйг Беруби был недоволен пассивностью игроков «Торонто» при травме Мэттьюса.

Главный тренер «Торонто » Крэйг Беруби остался недоволен пассивностью своих игроков в эпизоде с травмой форварда Остона Мэттьюса во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (6:4).

Во втором периоде капитан «Лифс» ушел со льда с травмой нижней части тела, полученной после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса.

Чех получил удаление до конца игры. При этом никто игроков канадского клуба не стал разбираться с ним. На льду в тот момент находились защитники Брэндон Карло и Морган Райлли , форварды Вильям Нюландер и Истон Коуэн.

Как сообщили несколько игроков «Торонто», во время второго перерыва в раздевалке «Лифс» состоялся разговор на повышенных тонах.

– Это была грязная игра [со стороны Гудаса]. Наверное, лига рассмотрит этот эпизод и решит, как он будет наказан.

– Вы можете объяснить, почему ваши игроки не отреагировали на эту ситуацию немедленно?

– Нет. Очевидно, что кто-то из оставшейся четверки игроков должен был что-то сделать. Но этого не произошло.

Да, мы дали ответ в третьем периоде с точки зрения счета (3:1 – Спортс). Это был хороший ответ. Но нам хотелось бы видеть, чтобы кто-то сразу вмешался, – сказал Беруби.

Отметим, что по ходу своей игровой карьеры Беруби провел более 200 поединков и получил 3149 штрафных минут за 1054 матча в регулярках НХЛ.

🚑 Гудас влетел в колено Мэттьюсу! Сломал второго капитана за месяц