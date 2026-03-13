Беруби остался недоволен пассивностью игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса. На льду были Райлли, Карло, Коуэн и Нюландер – никто не стал разбираться с Гудасом

Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби остался недоволен пассивностью своих игроков в эпизоде с травмой форварда Остона Мэттьюса во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:4). 

Во втором периоде капитан «Лифс» ушел со льда с травмой нижней части тела, полученной после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса.

Чех получил удаление до конца игры. При этом никто игроков канадского клуба не стал разбираться с ним. На льду в тот момент находились защитники Брэндон Карло и Морган Райлли, форварды Вильям Нюландер и Истон Коуэн. 

Как сообщили несколько игроков «Торонто», во время второго перерыва в раздевалке «Лифс» состоялся разговор на повышенных тонах. 

– Это была грязная игра [со стороны Гудаса]. Наверное, лига рассмотрит этот эпизод и решит, как он будет наказан. 

– Вы можете объяснить, почему ваши игроки не отреагировали на эту ситуацию немедленно?

– Нет. Очевидно, что кто-то из оставшейся четверки игроков должен был что-то сделать. Но этого не произошло. 

Да, мы дали ответ в третьем периоде с точки зрения счета (3:1 – Спортс). Это был хороший ответ. Но нам хотелось бы видеть, чтобы кто-то сразу вмешался, – сказал Беруби. 

Отметим, что по ходу своей игровой карьеры Беруби провел более 200 поединков и получил 3149 штрафных минут за 1054 матча в регулярках НХЛ.

🚑 Гудас влетел в колено Мэттьюсу! Сломал второго капитана за месяц

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Вот поэтому Торонто в обозримом будущем не выиграет КС. У команды нет характера. Торонто как был командой кексиков, так и остался. Воинов-лидеров там нет. Беруби прав, то, что никто не заступился за партнера,-мерзко.
Ответ Максим Седов
а сам че не выскочил в ботинках, а , Крэйг?
Ответ Влад Мал_1116357531
Годы не те
именно об этом Марнер и говорил перед уходом из Торонто. Посмотрите, как защищают лидеров других команд? За Маккиннона, Овечкина, Кучерова, Макдевида, Капризова и т.д. - РАЗОРВАТЬ ГОТОВЫ ПАРТНЁРЫ 🔥🔥🔥🔥🔥
А за Мэттьюса.....
он отличный снайпер, но НЕ лидер, и капитаном он быть НЕ должен.
имхо, конечно.
Ответ Доля Кузьмин
В Торонто не только не защищают лидеров, но еще болельщики угрожают в соцсетях.
Ответ Доля Кузьмин
Если он не имеет лидерских качеств, то каким образом он был капитаном золотой сборной?
В Торонто всегда так играли. В каком-то матче ПО по щиткам их кипера ударил нап из Бостона, причем уже в конце атаки, после свистка. Кленовые это видели, но быстро разъехались в стороны, сделав вид, что ничего не случилось. И это был не единичный случай.
Ответ chkklmb
Да за удар Столарца в последнем ПО, Беннет должен был остаток жизни есть через трубочку
Ответ chkklmb
Там Беннет и Маршанд кошмарили Торонто. А в итоге -ничего😂 Торонто- команда кексиков.
Что то индейцы перестали слушать вождя.
Так это ж Торонто.
Овечкина особо защищать не надо.. Во первых он уже ветеран и их особо не задирают, во вторых он сам навалять может. Капризов дрался сам,Макдевид сегодня начал драку ..
Ривза сплавили, никого из тафгаев не осталось команда артистов балета
Материалы по теме
«Торонто» завершил серию из 8 поражений подряд, обыграв «Анахайм» (6:4). Мэттьюс забил впервые за 13 игр и получил травму – Гудас ударил его коленом в колено
вчера, 04:40
Рекомендуем
Главные новости
Крикунов о словах Ротенберга про ненастоящие победы США и Канады на турнирах без России: «Правильно говорит. Что там они выиграли без нас? И Беларуси не было»
36 минут назад
41-летний Бернс проводит 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
50 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
сегодня, 21:02Live
Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»
сегодня, 20:57
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
сегодня, 20:27
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
сегодня, 19:38
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
сегодня, 18:07
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
сегодня, 17:56
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
сегодня, 17:41Фото
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
