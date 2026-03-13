  Маккиннон набрал 1+3 в матче с «Сиэтлом» и сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 108 очков против 110 у Макдэвида, Кучеров – 3-й (106)
Маккиннон набрал 1+3 в матче с «Сиэтлом» и сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 108 очков против 110 у Макдэвида, Кучеров – 3-й (106)

Нэтан Маккиннон сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1) и был признан первой звездой. 

На счету 30-летнего канадца стало 108 (44+64) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+58». 

Он сократил до 2 баллов отставание в гонке бомбардиров лиги от лидера – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (110 очков в 66 играх, 36+74). Сегодня пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» не отметился результативными действиями в игре с «Далласом» (2:7). 

Замыкает топ-3 форвард «Тампы» Никита Кучеров (106 очков в 60 играх, 34+72). Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» сегодня набрал 2 (0+2) балла в игре с «Детройтом» (4:1). 

Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
18 комментариев
Жара просто концовка, трио просто надо всеми последние года! Казалось несколько лет назад, что МакДэвида ничего не остановит, будет бесконечно штамповать харты с артами, но нашлись достойные оппоненты.
Всё-таки хоть раз второй Мак должен выгрызть Арт, учитывая его карьерный уровень игры и набора очков, грустно будет остаться без подобной награды.

Но всё-таки надеюсь, что Куч в очередной раз просунет что-нибудь на фотофинише!
Три баскетболиста лиги. Игроки, которые могут выдавать перформанс из матча в матч 🔥
Ноздря в ноздрю
Ох Заруба будет огонь здесь , надеюсь Куч заберет 4ый Арт
вот это заруба!
ох аукнутся эти пропуски в начале сезона
ох аукнутся эти пропуски в начале сезона
Как-будто на это можно было повлиять
Как-будто на это можно было повлиять
та я в общем
Заруба нас всех ждёт точно интересная до самого конца регулярки, тем интереснее финал)
Это у Натана ещё чистый ассист отобрали в прошлой игре непонятно почему и крайне сомнительное удаление получил до конца игры.Сегодня психанул.
эх концовочка огонь будет, 3 великих зарубятся))
Это, конечно и радостно и грустно! Рад за Маккиннона, грустно за Колорадо. Не могут даже один период без Нейта нормально отыграть. Игра с Сиэтлом это доказала!
