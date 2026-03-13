Маккиннон набрал 1+3 в матче с «Сиэтлом» и сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 108 очков против 110 у Макдэвида, Кучеров – 3-й (106)

Нэтан Маккиннон сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (5:1) и был признан первой звездой.

На счету 30-летнего канадца стало 108 (44+64) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+58».

Он сократил до 2 баллов отставание в гонке бомбардиров лиги от лидера – Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (110 очков в 66 играх, 36+74). Сегодня пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» не отметился результативными действиями в игре с «Далласом» (2:7).

Замыкает топ-3 форвард «Тампы » Никита Кучеров (106 очков в 60 играх, 34+72). Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» сегодня набрал 2 (0+2) балла в игре с «Детройтом» (4:1).

Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.