Кучеров набрал 1100 очков в регулярках НХЛ за счет 0+2 в матче с «Детройтом». Он 4-й россиянин в истории лиги, достигший этой отметки
Форвард «Тампы» Никита Кучеров дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1).
На счету 32-летнего россиянина стало 106 (34+72) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «+35».
За карьеру в рамках регулярок – 1100 (391+709) баллов в 863 играх.
Кучеров стал 4-м россиянином в истории лиги, достигшим такой отметки. Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1674 в 1558), Евгений Малкин («Питтсбург», 1393 в 1259) и Сергей Федоров (1179 в 1248).
Среди действующих игроков Кучеров стал 11-м, набравшим 1100+ очков. В списке также Сидни Кросби («Питтсбург», 1746 в 1408), Овечкин, Малкин, Патрик Кэйн («Детройт», 1381 в 1353), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 1305 в 1503), Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 1241 в 1228), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 1192 в 777), Джон Таварес («Торонто», 1168 в 1250), Клод Жиру («Оттава», 1156 в 1327) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 1123 в 954).
Сегодня Никита (18:33, «+2») также отметился 2 бросками в створ и допустил 1 потерю.
Куч намного результативнее всех наших в соответствующем возрасте, в том числе и Ови и Джино. У него, как и Овечкина, не рушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
1. Кучеров - 1.27
2. Панарин - 1.15
3-4. Малкин, Буре - 1.11
5. Овечкин - 1.07
6. Могильный - 1.04
7. Дацюк - 0.96
8. Ковальчук - 0.95
9. Федоров - 0.94
10. Яшин - 0.92.
Пожелаю ему как можно дольше радовать болельщиков.
А там и 1700+ увидим .
"Кучеров набрал 1100 очков благодаря 2м очкам с Детройтом"
Может быть достиг 1100 очков в нхл? И не "благодаря" , а то прям снисходительно получается, а просто "набрав 2 очка с Детройтом"
1. ОВЕЧКИН - 1674 (921+753) - 1558 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1100 (391+709) - 863 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 935 (323+612) - 812 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого