  • Кучеров набрал 1100 очков в регулярках НХЛ за счет 0+2 в матче с «Детройтом». Он 4-й россиянин в истории лиги, достигший этой отметки
54

Кучеров набрал 1100 очков в регулярках НХЛ за счет 0+2 в матче с «Детройтом». Он 4-й россиянин в истории лиги, достигший этой отметки

Никита Кучеров набрал 1100 очков в регулярках НХЛ за счет 0+2 с «Детройтом».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1). 

На счету 32-летнего россиянина стало 106 (34+72) очков в 60 играх в текущем сезоне при полезности «+35». 

За карьеру в рамках регулярок – 1100 (391+709) баллов в 863 играх.

Кучеров стал 4-м россиянином в истории лиги, достигшим такой отметки. Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1674 в 1558), Евгений Малкин («Питтсбург», 1393 в 1259) и Сергей Федоров (1179 в 1248). 

Среди действующих игроков Кучеров стал 11-м, набравшим 1100+ очков. В списке также Сидни Кросби («Питтсбург», 1746 в 1408), Овечкин, Малкин, Патрик Кэйн («Детройт», 1381 в 1353), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 1305 в 1503), Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 1241 в 1228), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 1192 в 777), Джон Таварес («Торонто», 1168 в 1250), Клод Жиру («Оттава», 1156 в 1327) и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 1123 в 954). 

Сегодня Никита (18:33, «+2») также отметился 2 бросками в створ и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Куч стремится в бесконечность! В становление лучшим российским игром в НХЛ в истории. И да, рекорд Овечкина более значимый, как фигура он выше, но Кучеров по итогам карьеры должен быть как минимум наравне!
Ответ Александр Бабуев
Куч стремится в бесконечность! В становление лучшим российским игром в НХЛ в истории. И да, рекорд Овечкина более значимый, как фигура он выше, но Кучеров по итогам карьеры должен быть как минимум наравне!
1000 передач когда сделает,будет круто
Ответ Александр Бабуев
Куч стремится в бесконечность! В становление лучшим российским игром в НХЛ в истории. И да, рекорд Овечкина более значимый, как фигура он выше, но Кучеров по итогам карьеры должен быть как минимум наравне!
Кубков Стэнли у Кучерова уже больше, чем у Овечкина. По очкам тоже обойдет, скорее всего, к концу карьеры. Овечкин останется в истории как лучший снайпер, но Кучеров лучше как игрок в целом.
Никите осталось 28 передач до очередной сотни голевых в карьере, и еще 18 матчей в запасе, в принципе все реально, чего ему я и желаю
Огромное удовольствие смотреть за его игрой. Только от Месси получал такие эмоции.
Ответ Кино Музыка
Огромное удовольствие смотреть за его игрой. Только от Месси получал такие эмоции.
А я от Дацюка еще
Ответ Кино Музыка
Огромное удовольствие смотреть за его игрой. Только от Месси получал такие эмоции.
От Роналдиньо. Если брать футбольное.
Монстр в эпоху Макдэвидов и Макиннонов, игрок не нужный в России, возводить себя в статус лучших из лучших в лучшей лиге мира
Ответ Roma
Монстр в эпоху Макдэвидов и Макиннонов, игрок не нужный в России, возводить себя в статус лучших из лучших в лучшей лиге мира
Откуда сведения?
Кучеров в возрастах 30, 31 и 32 года по очкам уступает только Эспозито, Лемьё и Гретцки, а по сумме этой трехлетки уступает только Эспозито (402 очка). (Кучеров: 144+121+106(пока)=371).
Куч намного результативнее всех наших в соответствующем возрасте, в том числе и Ови и Джино. У него, как и Овечкина, не рушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
Ответ Кагов
Кучеров в возрастах 30, 31 и 32 года по очкам уступает только Эспозито, Лемьё и Гретцки, а по сумме этой трехлетки уступает только Эспозито (402 очка). (Кучеров: 144+121+106(пока)=371). Куч намного результативнее всех наших в соответствующем возрасте, в том числе и Ови и Джино. У него, как и Овечкина, не рушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить. Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших. Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
У Овечкина результативность скачет то вверх, то вниз всю карьеру. От более одного очка за игру, до менее. По средней результативности он уступает не только Кучерову, но и Малкину с Панариным. Кучеров безоговорочно сильнейший наш хоккеист в этом плане, и если сохранит здоровье, то должен побороться как минимум за 1800 очков за карьеру.
Ответ albert_lucky
У Овечкина результативность скачет то вверх, то вниз всю карьеру. От более одного очка за игру, до менее. По средней результативности он уступает не только Кучерову, но и Малкину с Панариным. Кучеров безоговорочно сильнейший наш хоккеист в этом плане, и если сохранит здоровье, то должен побороться как минимум за 1800 очков за карьеру.
Для Овечкина, как снайпера, передачи - это дело вторичное. А если брать именно заброшенные шайбы, то у него совершенно сумасшедший карьерный график, практический линейный - от 20 до 30 он забил столько же, сколько от 30 до 40. У всех других график - падение результативности по экспоненте.
Очки в среднем за игру среди россиян (min. 700 игр):

1. Кучеров - 1.27
2. Панарин - 1.15
3-4. Малкин, Буре - 1.11
5. Овечкин - 1.07
6. Могильный - 1.04
7. Дацюк - 0.96
8. Ковальчук - 0.95
9. Федоров - 0.94
10. Яшин - 0.92.
Ответ albert_lucky
Очки в среднем за игру среди россиян (min. 700 игр): 1. Кучеров - 1.27 2. Панарин - 1.15 3-4. Малкин, Буре - 1.11 5. Овечкин - 1.07 6. Могильный - 1.04 7. Дацюк - 0.96 8. Ковальчук - 0.95 9. Федоров - 0.94 10. Яшин - 0.92.
Вот это объективнее.
Ответ Дмитрий К1986
Вот это объективнее.
отчасти. надо брать кол игр минимальное из списка-т.е Буре и смотреть
Браво Никита.
Пожелаю ему как можно дольше радовать болельщиков.
А там и 1700+ увидим .
Ответ Sonnyanderson
Браво Никита. Пожелаю ему как можно дольше радовать болельщиков. А там и 1700+ увидим .
1500 не увидишь
37 очков до Стэмкоса ( рекорд франшизы )
Александр Балабанов - мастер заголовка.
"Кучеров набрал 1100 очков благодаря 2м очкам с Детройтом"
Может быть достиг 1100 очков в нхл? И не "благодаря" , а то прям снисходительно получается, а просто "набрав 2 очка с Детройтом"
Ответ Фтемноте
Александр Балабанов - мастер заголовка. "Кучеров набрал 1100 очков благодаря 2м очкам с Детройтом" Может быть достиг 1100 очков в нхл? И не "благодаря" , а то прям снисходительно получается, а просто "набрав 2 очка с Детройтом"
ну это уже графомания. читатель не будет разбираться, благодаря или по какой-то ещё причине. есть факт: набрав 2 очка в матче - набрал и 1100 в карьере. остальное неважно
Ответ Фтемноте
Александр Балабанов - мастер заголовка. "Кучеров набрал 1100 очков благодаря 2м очкам с Детройтом" Может быть достиг 1100 очков в нхл? И не "благодаря" , а то прям снисходительно получается, а просто "набрав 2 очка с Детройтом"
Чукча не писатель, чукча читатель
бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 13.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1674 (921+753) - 1558 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1100 (391+709) - 863 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 935 (323+612) - 812 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого
Крикунов о словах Ротенберга про ненастоящие победы США и Канады на турнирах без России: «Правильно говорит. Что там они выиграли без нас? И Беларуси не было»
35 минут назад
41-летний Бернс проводит 990-й матч подряд в регулярках НХЛ – вышел на 2-е место в истории лиги. Рекорд у Кессела – 1064 игры
49 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Миннесота» примет «Рейнджерс», «Тампа» против «Каролины», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
сегодня, 21:02Live
Доми о травме Мэттьюса после удара Гудаса: «Когда видишь, как бьют твоего капитана, одного из лучших игроков мира, лицо НХЛ, внутри закипает злость»
сегодня, 20:57
Овечкин об источниках мотивации в 40 лет: «Атмосфера, тусовка с ребятами. Мы все еще любим хоккей»
сегодня, 20:27
Ротенберг об инсталляции в честь Третьяка: «Человек-легенда. У него особое место в истории. Для детей это возможность услышать о великих победах и почувствовать связь поколений»
сегодня, 19:38
Черкас о Кучерове: «К достижениям Овечкина он сможет приблизиться, конечно. Никиту обходят вниманием, хотя он звезда НХЛ»
сегодня, 18:07
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
сегодня, 17:56
Третьяк об инсталляции в его честь: «Вратарь – настоящий защитник Отечества. У нашего хоккея величайшая история, мы самая побеждающая держава»
сегодня, 17:41Фото
Черкас об Овечкине: «Потенциал на Олимпиаду-2030 у него есть. Не знаю, в каком статусе, но Александр точно может там быть»
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Каролины» продал 12,5% акций клуба трем инвесторам, в числе которых экс-форвард «Питтсбурга» Фарнхэм
12 минут назад
Голдобин после 5:0 СКА с «Северсталью»: «Сапего был будто Лидстрем. В плей-офф один гол может решить серию, поэтому готовимся потихонечку»
сегодня, 20:43
Черкас о будущем Овечкина: «Может играть и бить новые рекорды, кажется. Все зависит от его состояния»
сегодня, 19:51
Защитник «Сочи» Хохлов: «Можно придумать турниры для команд, не попавших в плей-офф. Раньше был Кубок Надежды. Идея с плей-ин интересная»
сегодня, 19:26
Щитов о переизбрании Третьяка: «Мне казалось, Ларионов хочет на пост президента ФХР. Желаю успеха, чтобы не только коробки строились, но и были хорошие тренерские кадры»
сегодня, 19:14
Форвард СКА Грималди перестал учить русский: «Нет времени. У меня родились девочки-близняшки, детям нужно внимание»
сегодня, 18:59
Вратарь «Дизеля» о ВХЛ: «Голкиперы здесь точно не слабее Миски или Доминге. Наша школа лучше читает игру, североамериканцы в основном играют фактурой, по площадям»
сегодня, 18:51
Форвард «Сочи» Биттен о России: «У русских классное чувство юмора, мне хочется понимать больше. Еще очень понравилась баня»
сегодня, 18:34
Иван Выдренков: «СКА может дойти до финала и выиграть Кубок Гагарина, уверен. Мы готовы к любому сопернику»
сегодня, 18:18
Ожиганов о музыке: «Я слушаю панк-рок. В раздевалке «Динамо» играет все – от ретродискотеки до тяжелого метала»
сегодня, 17:26
Рекомендуем