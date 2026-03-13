Мичков остался без очков в матче с «Миннесотой» и не забил буллит в серии. У него 2 броска, 3 потери и малый штраф за 15:56

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б).

20-летний россиянин также не реализовал свой буллит в послематчевой серии.

На его счету 33 (16+17) очка в 64 играх в сезоне при полезности «минус 11».

Сегодня Матвей (15:56, 3:16 – в большинстве, нейтральная полезность) 2 раза бросил в створ ворот и допустил 3 потери. Также он получил малый штраф в первом периоде за удар соперника клюшкой.