Мичков остался без очков в матче с «Миннесотой» и не забил буллит в серии. У него 2 броска, 3 потери и малый штраф за 15:56
Матвей Мичков остался без очков в матче с «Миннесотой» и не забил буллит в серии.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б).
20-летний россиянин также не реализовал свой буллит в послематчевой серии.
На его счету 33 (16+17) очка в 64 играх в сезоне при полезности «минус 11».
Сегодня Матвей (15:56, 3:16 – в большинстве, нейтральная полезность) 2 раза бросил в створ ворот и допустил 3 потери. Также он получил малый штраф в первом периоде за удар соперника клюшкой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем