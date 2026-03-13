«Вашингтон» завершил серию «Баффало» из 8 побед подряд за счет гола Чикрана на 59-й минуте. Команда Карбери отстает от зоны плей-офф на 5 очков

«Вашингтон» завершил серию «Баффало» из 8 побед подряд.

«Вашингтон » обыграл «Баффало» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Таким образом, «Кэпиталс» завершили серию «Сэйбрс» из 8 побед подряд. Автором победной шайбы стал защитник Джейкоб Чикран на 59-й минуте (23-й гол канадца в сезоне).

Клуб из столицы США занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 73 очками в 67 играх. Команда под руководством Спенсера Карбери отстает от зоны плей-офф на 5 баллов.

В свою очередь, «Баффало » с 86 очками в 66 играх продолжает лидировать в Атлантическом дивизионе. При этом идущая на 2-м месте «Тампа» (84 в 64) отстает на 2 балла при 2 матчах в запасе.