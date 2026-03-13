  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Вашингтон» завершил серию «Баффало» из 8 побед подряд за счет гола Чикрана на 59-й минуте. Команда Карбери отстает от зоны плей-офф на 5 очков
0

«Вашингтон» обыграл «Баффало» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Таким образом, «Кэпиталс» завершили серию «Сэйбрс» из 8 побед подряд. Автором победной шайбы стал защитник Джейкоб Чикран на 59-й минуте (23-й гол канадца в сезоне). 

Клуб из столицы США занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 73 очками в 67 играх. Команда под руководством Спенсера Карбери отстает от зоны плей-офф на 5 баллов. 

В свою очередь, «Баффало» с 86 очками в 66 играх продолжает лидировать в Атлантическом дивизионе. При этом идущая на 2-м месте «Тампа» (84 в 64) отстает на 2 балла при 2 матчах в запасе. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДжейкоб Чикран
logoЛинди Рафф
logoБаффало
logoНХЛ
logoСпенсер Карбери
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем