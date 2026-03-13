Шестеркин ни разу не проиграл в основное время в 6 матчах после травмы (4-0-2). У него 21 победа в 40 играх в сезоне при 91,2% сэйвов

Игорь Шестеркин ни разу не проиграл в основное время в 6 играх после травмы.

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (6:3).

30-летний россиянин отразил 23 из 26 бросков и записал в актив 21-ю победу в 40 играх в сезоне (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,50).

Отметим, что в 6 играх после травмы у Шестеркина нет поражений в основное время – 4 победы и 2 проигрыша в овертайме (90,5% сэйвов на отрезке, 2,78).